Restaurant ‘Nast’ maakt indruk op Gault&Millau-jury en maakt entree met score van 14,5/20: “Hoogste nieuwkomer in West-Vlaanderen”

Hoewel Dean Masschelein pas begin dit jaar startte met zijn eigen restaurant Nast, kreeg hij vanaf de eerste dag al mooie commentaren. En dat wordt ook bevestigd door de Gault&Millau-gids die meteen een score van 14,5 op 20 in petto had. “Het zat al goed qua reservaties, maar gisteren kwamen er nog een pak bij”, zegt een gelukkige chef. Nast is ook de hoogste nieuwkomer in onze provincie, een plaats die ze wel delen met La Rigue (Knokke-Heist).

“Een feestje? We hebben gevierd, maar het feestje is voor later. Als we de dag nadien eens niet moeten werken”

Het restaurant in de voormalige cichorei-ast in Izegem, het gebouw waar het ook de naam aan ontleent, was meteen ook een hype. Wie een tafeltje wil boeken, moet dat vaak al maanden op voorhand doen. Dean Masschelein (33) had natuurlijk ook al jarenlang ervaring in de keuken van (Tim) Boury, maar hij loste ook de hoog gespannen verwachtingen in. “We waren uitgenodigd voor de uitreiking, dus wisten we dat we de lijst gehaald hadden. Maar dan weet je natuurlijk nog niet hoeveel punten je zult scoren. We waren uiteraard blij met deze hoge score, ook de hoogste nieuwkomer in West-Vlaanderen.”

“Michelin? Ik weet niet wat we daar moeten van verwachten…”

Zijn vroegere chef Tim Boury scoorde het hoogst met 19 op 20. “Ik heb hem gefeliciteerd en hij was ook blij voor ons.” Dean Masschelein deed naast bij Boury ook ervaring op in Bistro ‘t Verschil (Gits) dat ook een 14,5 scoorde. “Of we gevierd hebben? Een beetje. Ik ben er naar toe geweest met de mensen van mijn team. Maar een echt feestje volgt later, als we de dag nadien eens niet moeten werken.”

De verfijnde gerechten van Nast konden de jury overtuigen. © @hablar.be

Het restaurant ging op 31 januari 2023 open en had meteen de wind in de zeilen. “We mochten inderdaad niet klagen. De reservaties lopen goed en kregen gisteren nog een extra duw in de rug. Een erkenning als die van Gault&Millau is uiteraard belangrijk in onze sector.” In het voorjaar van 2024 worden ook de Michelin-sterren uitgereikt. “Wat ik daar van verwacht? Pfff, dat is niet makkelijk, ik weet niet wat we daar moeten van verwachten. Uiteraard hoop je altijd, wil je daar ook hoog scoren. Maar we kunnen maar verder ons best doen, we zien wel wat het daar wordt.”

Al van meet af benadrukte Dean dat het niet makkelijk is om geschikt personeel te vinden. “Ons team bestaat nu uit vier mensen, waarvan twee in de keuken. Maar dat moet eigenlijk dringend een vijfde persoon bij. ‘s Middags en ‘s avonds doen we zowat 25 couverts, dus 250 per week. Maar wij zijn natuurlijk niet de enige in de sector die op zoek zijn naar mensen. Ik geloof dat al de collega’s die er gisteren waren met hetzelfde probleem kampen. Nieuwe medewerkers mogen zich dus hier altijd melden.”

