Pizzaiolo Ciro de Cicco van Kortrijkse Pizzeria Sofia haalt brons op ‘Campionato Mondiale Pizza DOC’

Op tiende editie van het wereldkampioenschap in Salerno, Italië viel Ciro de Cicco van Pizzeria Sofia opnieuw in de prijzen. In de categorie Pizza ‘a ruota di carro’ behaalde hij brons. “Die pizza komt binnenkort op het suggestiebord”, zegt Sofie Delbeke (49), eigenaar van Pizzeria Sofia.

Een 600-tal pizzaiolo’s (ook wel pizzabakkers genoemd) uit 30 verschillende landen namen deel aan één of meerdere van de 20 disciplines. Ciro de Cicco behaalde een derde plaats in de categorie Pizza ‘a ruota di carro’, net als een 22ste plaats (op 138) in de categorie Pizza Contemporanea en een 26ste plaats (op 135) in Pizza Margherita.

“De pizza ruota di carro is een unieke stijl van Napolitaanse pizza: extra dun, extra crispy en extra groot”, legt Sofie uit. “De historiek van die pizza gaat terug tot de jaren 1500. In de cucina povera zou de pizzaiolo het deeg zo ver mogelijk stretchen zodat hij zoveel mogelijk monden eten kon geven. De ingrediënten zijn heel simpel: tomaten, mozzarella en verse basilicum. Deze crispy, dunne stijl van pizza is een pure expressie van slechts een paar ingrediënten.”