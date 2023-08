Amerikaanse YouTuber speelt megaburger met gemak naar binnen: “14 minuten en 43 seconden, meer had hij niet nodig om alles te verorberen”

Het was een uitdaging die door velen als ‘onmogelijk’ werd omschreven en het werd meteen een uitdaging die door een Amerikaan werd verpulverd. Randy Santel, een superster binnen de wereld van de foodchallenges, kwam donderdag tot in Roeselare om er de Mister Big Monster Challenge aan te gaan. Minder dan een kwartier later kon hij ook die titel aan zijn palmares toevoegen.

Ervaring tot en met

‘Foodchallenges’ oftewel competitief eten. Voor velen een niet te begrijpen sportieve discipline, voor al evenveel anderen een sporttak die ze even fervent volgen als wielrennen of voetbal. De absolute wereldtopper binnen die wereld is Randy Santel. Met miljoenen volgers op sociale media trekt de Amerikaan van land tot land om er de ene uitdaging na de andere aan te gaan. Deze week stond België op het programma, met een passage in hamburgerzaak Shifters.

Met de Mister Big Monster Challenge wist Shifters zich in één ruk op de internationale kaart van de uitdagingen te zetten. Een knoert van een hamburger, compleet met frieten, die in 30 minuten of minder moet worden opgegeten. Niemand slaagde er tot nu toe in, maar dat was buiten Randy gerekend. “Het waren enkele van mijn volgers op YouTube die me lieten weten dat hier een uitdaging van formaat op me zat te wachten. Natuurlijk zei ik er geen neen tegen!” De Amerikaan, met meer dan 1.000 uitdagingen op zijn naam, is geen onervaren rot in de wereld van de culinaire uitdagingen. Toch moest hij even slikken bij het zien van de gigantische hamburger toen hij werd geserveerd. “Hij is vers en wordt hier ter plaatse gemaakt, dus wil ik niet alleen winnen. Ik wil er ook van genieten.”

Recordtijd

Geen enkele klant slaagde er tot op heden in de uitdaging tot een goed einde te brengen, iets waar Randy in één ruk een einde aan bracht. “Niet alleen lukte hij om de hamburger binnen de 30 minuten op te eten, hij plaatste meteen ook een waanzinnige recordtijd neer”, klinkt het bij de de uitbaters. “14 minuten en 43 seconden, meer had hij niet nodig om alles te verorberen. Scherp? Hij heeft de tijd meer dan scherp gezet want wie dit record gaat willen breken, zal alvast de mouwen mogen oprollen.”

Randy Santel trekt op dit ogenblik door België en Europa, op zoek naar voor hem onbekende uitdagingen. Op sociale media geniet de man een bijna mythische reputatie, met fans van over de volledige wereld. Foodchallenges vormen zijn dagtaak, een taak waarvoor hij ook professionele trainingen volgt.