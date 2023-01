Onze man waagt zich aan de foodchallenge in hamburgerzaak Shifters: “Doenbaar, maar niet geschikt voor doetjes!”

‘Foodchallenges’ zijn helemaal hip en veroveren sociale media aan een rotvaart. Dat hebben ze in Roeselare ook begrepen. Burgerzaak Shifters lanceerde de Mister Big Monster Challenge, waarbij je een knoert van een hamburger binnen de 30 minuten moet verslinden. Met heel wat honger en goesting waagden we onze kans.

We mogen ervan denken wat we willen, de wereld van het competitieve eten zit in de lift. Overgewaaid vanuit zowel de Verenigde Staten als het verre oosten, is het eten van indrukwekkende hoeveelheden voedsel een regelrechte topsport geworden. De wereldkampioenen hebben miljoenen fans wereldwijd, die het doen en laten van hun helden op de voet volgen. Ook in België wint deze aparte competitie meer en meer aan terrein, waarbij het vooral de hippere zaken zijn die hierin het voortouw nemen. Zo ook Shifters, de hamburgerzaak in Roeselare waar Thijs Ozeel (35) en Margaux Vanooteghem (24) er de grill als ware heersers bedienen. Op hun menukaart prijkt sinds kort de ‘Mister Big Monster Challenge’, een hamburger van niet minder dan twee kilogram die binnen de 30 minuten moet worden opgegeten. “Twee jaar geleden namen we de zaak over en de vorige uitbater had ook een dergelijke uitdaging”, lacht het duo. “Eerst besloten we om niet meteen dat onderdeel van de kaart mee te nemen maar al snel kregen we mensen over de vloer die specifiek hiervoor kwamen. Er bestaan verschillende websites waarop dergelijke uitdagingen worden vermeld en wij stonden er nog steeds tussen. Zo kwamen hier zelfs Nederlanders over de vloer, die speciaal hiervoor uren hadden gereden. We hebben ze toen moeten teleurstellen maar in 2023 hebben we het toch opnieuw in het aanbod opgenomen.”

Wall of fame

Thijs en Margaux kozen meteen voor een uitdaging van formaat. Een vers gebakken hamburger van maar liefst twee kilo, die in 30 minuten in je maag moet verdwijnen. “Slaag je erin, dan krijg je de aankoopprijs van 40 euro terug en verschijn je op onze wall of fame. Hoewel het nog helemaal nieuw is, waagden al verschillende mensen hun kans en een paar onder hen strandden op enkele honderden grammen van de finish.”

(foto CLL)

Half werk is geen werk en besloten we het zelf te gaan proberen. Terwijl Thijs en Margaux vertellen over de speciale sfeer die er heerst in ‘hun’ Shifters, zien we een ware berg verschijnen. Twee stevige stukken vlees, afgewerkt met smeuïge kaas en een dosis groentjes en spek? Jawel, de Mister Big Monster Challenge heeft zijn naam alvast niet gestolen. Van de mooie praatjes en een overdosis aan zelfvertrouwen blijft weinig over wanneer dit beest van een burger voor onze neus wordt gezet. De chronometer wordt gestart en het mes wordt in de challenge gezet. Het eerste wat opvalt is de smaak. Los van het feit dat dit een gigantisch exemplaar is, werd de kunst van het hamburger maken niet vergeten. Hij is lekker en het vlees smelt in de mond. Euforie dus, al ruimt die euforie snel plaats voor een stevige klap van de realiteit. De tijd tikt genadeloos verder en hoewel de hamburger kleiner en kleiner wordt, raakt mijn maag ook voller en voller. De overige klanten in de zaak merken dat ik op limieten bots en beginnen spontaan te supporteren. Ook dat zijn foodchallenges: mensen die je niet kent die je spontaan beginnen aanmoedigen.

Eindsignaal

Dertig minuten later klinkt het eindsignaal. Voor mij staat nog een stuk van de Mister Big Monster Challenge. Een klein stuk, dat wel, maar helaas slaagde ik er niet in om de challenge tot een goed einde te brengen. Hoewel dergelijke uitdagingen voor mij geen nieuw gegeven zijn en ik al mijn strepen heb verdiend, moet ik toegeven dat dit een uitdaging van formaat is. Doenbaar? Absoluut. Maar niet voor doetjes.