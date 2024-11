18 restaurants in Gault&Millau, Oostende eindelijk culinaire hotspot

Badstad Oostende is er eindelijk in geslaagd om een culinaire inhaalbeweging te maken. Jarenlang was de grootste stad aan zee amper vertegenwoordigd in culinaire gidsen als de Gault&Millau. De voorbije jaren kwamen er echter enkele nieuwe zaken bij en die bevestigen nu ook. Met vijf nieuwkomers, de hoogste nieuwkomer en 18 zaken in totaal, is de badstad eindelijk echt een hotspot voor lekker eten geworden.

In de nieuwe Gault&Millau gids die werd gelanceerd, zijn maar liefst vijf nieuwe vermeldingen voor Oostende en twee individuele awards. Haut komt binnen met 15,5 op 20 en is zo de hoogste nieuwkomer van Vlaanderen. Ook Paroles Paroles is nieuw met 12,5 op 20 en neemt de titel van HIP adres mee naar de Stad aan Zee. Beide ambitieuze zaken openden de afgelopen jaren hun deuren en zijn de uithangborden van de groei van Oostende als culinaire bestemming, maar daar stopt het niet bij voor Oostende.

In 2020 waren er zes adresjes opgenomen in de gids. Bistro Mathilda, Mange Tout en Marina stonden lange tijd eenzaam in de gids als de vaste topadresjes in Oostende. Er wordt bij het stadsbestuur al jaren van gedroomd om een sterrenzaak aan te trekken naar de stad, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Er kwamen ondertussen wel steeds meer topzaken bij. Restaurants als Storm, Savarin en Frenchette vulden enkele jaren geleden het aanbod aan, maar in de laatste vier jaar is het aantal nu fors gestegen van zes naar 18 zaken. 19 als je ook Willem Hiele meetelt. Het restaurant ligt officieel in Oudenburg, weliswaar vlak aan de grens. Oostendenaar Willem Hiele is met 16/20 en drie koksmutsen doorgegroeid tot één van de topzaken in België. Ook Brasserie Du Parc ziet haar goede werk trouwens beloond met een stijging.

Verse vis

“Oostende is aan het uitgroeien tot één van de spannende culinaire bestemmingen in Vlaanderen met verse Noordzeevis als trotse ambassadeur. Ik denk dat geen enkele stad een dergelijke stijging kan voorleggen. De individuele awards voor enkele restaurants zijn de kers op de taart”, zegt Peter Craeymeersch, algemeen directeur van Toerisme Oostende vzw.

Pieter Ericx en Crist Buysse, de zaakvoerders van Paroles Paroles in het SKY District, dat binnenkomt met 12,5 op 20. © PETER MAENHOUDT

Dat Oostende zo vaak voorkomt in de gids, is niet enkel goed voor de zaken zelf, maar ook voor de stad in zijn geheel. “We zijn heel verheugd over de erkenning die Oostendse chefs en restaurants krijgen voor hun vakmanschap, creativiteit en passie. De groeiende culinaire opkomst van Oostende maakt de stad aantrekkelijker dan ooit voor zowel fijnproevers als levensgenieters”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Trots op Oostende).

Hard werk beloond

De horecasector groeide de voorbije jaren niet alleen, er zijn vooral enkele kwalitatieve zaken bijgekomen met gepassioneerde mensen. Dat is ook Bart Boelens van Horeca Middenkust niet ontgaan. “Deze stijging in de Gault&Millau-gids is een beloning voor het harde werk van de vele Oostendse horeca-ondernemers. Een dynamische sector die optimaal wordt ondersteund door Toerisme Oostende vzw, met verschillende initiatieven en evenementen als Ostendaise North Sea Food Fest en het Garnaalkrokettenfestival. De toekomst ziet er goed uit.”

Dit jaar werd ook de legendarische chef en inwoner van Oostende Jean-Pierre Bruneau beloond met een Lifetime Achievement Award. De chef-kok bracht meer dan 60 jaar door in de keuken en drukte jarenlang zijn stempel op de Belgische gastronomie.

Ook de komende jaren staan er nog heel wat zaken op de planning in Oostende. “Toerisme Oostende vzw zal samen met de stad Oostende blijven investeren in de uitbouw van Oostende als culturele en culinaire hotspot”, laat Peter craeymeersch nog weten. (LB)