Wijndomein Hoogenhove presenteert eerste mousserende wijn: “In 2018 gestart, nu zijn daar de eerste bubbels”

Na vijf jaar noeste arbeid kan wijnboer Hans Everaert zijn eerste mousserende wijn aan het grote publiek voorstellen onder de naam Polyd’Or. De eerste ranken werden in 2018 aangeplant, maar de wijngaard blijft uitbreiden. En ondertussen is men ook bezig met de bouw van een gloednieuwe wijnloods.

Het gezin Everaert woont in de Hogenhovestraat in Aarsele. “We konden hier een oude hoeve kopen en volledig opknappen. Ook ons bedrijf is hier gevestigd”, zegt Hans. Maar bij de boerderij hoorde ook landbouwgrond. “Dan kun je daar paarden gaan houden, maar dat was niet echt ons ding. Ik ben dan aan het PCLT in Roeselare een avondcursus landbouw gaan volgen. Vervolgens ben ik stage gaan doen bij Martin Bacquaert van wijndomein Entre-Deux-Monts in Heuvelland en daar kreeg ik smaak van de wijnbouw te pakken. Martin heeft me eigenlijk alles geleerd en is ondertussen een goede vriend van de familie geworden. Hij staat ons nu ook nog frequent bij met raad en daad.”

Dochter Michelle: “Daarna volgden mijn ouders ook een opleiding aan Syntra West tot wijnbouwer en wijnmaker, mijn man Bram en ik zijn daarna gevolgd.”

Jullie startten met het aanplanten van 4.000 ranken.

“Dat waren allemaal ranken van de Chardonnay-druif, een jaar later hebben we uitgebreid met Pinot Noir en Acolon, die laatste twee zijn blauwe druivenvariëteiten. Dat stukje land zit door de nabijheid van Aveve wat meer beschut tegen de wind, er is als het ware een microklimaat. In totaal hebben we nu 7.000 ranken op twee hectare staan. In 2020 is de eerste pluk gevolgd, een belevenis op zich. Familie en vrienden kwamen allemaal vrijwillig helpen. Het is het resultaat van deze pluk dat we dit weekend kunnen verkopen. We zijn dus vijf jaar na de start van ons project. Onze mousserende wijn is op de traditionele methode geproduceerd. Na het persen van de druiven wordt die in inox cuves gegist tot stille wijn. Eens die wijn gegist is, gaat men die op flessen een tweede gisting laten ondergaan. Daarna blijft die ruim 18 maanden liggen voor hij klaar is om te drinken. Vandaar dat het ook vrij lang duurt uiteraard tegen dat je resultaat ziet.”

“Er zijn al vijf wijndomeinen in Tielt, straks ontstaat hier zowaar nog wijntoerisme”

De wijn krijgt de naam Polyd’Or en daar zit een verhaal achter.

“De naam verwijst naar Polydoor Vandenbulcke, de vroegere eigenaar van een aantal gebouwen en gronden hier in de straat. Waar wij wonen, maar ook de velden waarop de ranken staan. Polydoor was ooit burgemeester in Aarsele. We zien het als een eerbetoon aan hem. Zoals we ons wijndomein ook Hoogenhove hebben genoemd. Vroeger heeft hierachter ook nog een kasteelhoeve gestaan met die naam. Die gronden hebben we ondertussen ook verworven, ook daar zullen nog extra wijnranken komen. Poly en d’Or verwijzen ook naar veelvoudig goud, wat ook de kleur is van onze bubbels. We hebben met MOQO ook een ‘branding agency’ onder de arm genomen om ons logo te ontwerpen, straks komt onze site ook online.”

Michelle en Hans Everaert presenteren temidden de wijnranken hun eerste schuimwijn. © WMe by Wouter Meeus

De ambitie om uit te breiden was er van meet af aan.

“Maar het had toch wat voeten in de aarde. Nu moeten we behelpen met de loodsen die we hier hebben, maar we hadden nood aan een echte wijnloods. Maar om die vergunning te krijgen, hadden we nog te weinig ranken. Maar ik wilde eerst de garantie op een grote wijnloods en pas daarna het domein uitbreiden. Uiteindelijk is het gelukt. Onze loods is nu in opbouw, met daaronder een kelder van vijf meter diep. Eens dat er zal zijn, zullen we efficiënt kunnen werken en zullen we mensen kunnen ontvangen.”

En dat gebeurt dit weekend al.

“Veel vrienden vragen er natuurlijk al naar, we zijn er ook al jarenlang mee bezig. We hebben nu een 6.000-tal flessen van onze Polyd’Or. Daarvan gaan we er deze maand al 500 op de markt brengen. Dit weekend kan men komen proeven, vanaf januari zal de verkoop volop op gang komen. Volgend voorjaar hopen we ons magazijn te kunnen openen. En we zullen in totaal nog acht extra hectare wijnranken aanplanten. Met de blauwe die we nu al geteeld hebben, willen we ook binnenkort een rosé schuimwijn uitbrengen. Plannen genoeg dus.”

Het startte als een bijberoep, maar dat is ondertussen wellicht al lang niet meer?

“Bedoeling is dat Emiel er na zijn studies hij gaat eerst nog op stage naar Bordeaux en op opleiding in de Champagnestreek fulltime aan de slag gaat. Maar zelf loop ik ook nog dagelijks door het domein. Dat is ook belangrijk, zo zie je meteen als er iets op til is.”

Financieel is dit toch ook niet te onderschatten?

“Je moet de gronden verwerven, maar ook de machines zijn vrij duur. Er werd al geïnvesteerd in een aantal cuves en machines voor de wijngaard en binnenkort komen daar ook nog een pers en etiketteermachine bij. Wijnbouw is relatief nieuw in ons land. Terwijl we ondertussen al erkend zijn als wijnland. Ons klimaat leent er zich ook steeds meer toe. Ook in onze loods hebben we eigen kapitaal moeten investeren. Maar we geloven er in. In Tielt zijn er nu al een vijftal wijndomeinen, ook stad Tielt springt mee op de kar. Straks ontstaat hier nog wijntoerisme. Maar waarom ook niet samenwerken met andere wijnboeren in de buurt? Niet iedereen hoeft alle machines aan te kopen.”

Familie Everaert

Privé Rasechte Aarselenaars Hans Everaert (58) en Katty Vercoullie (50) uit de Hogenhovestraat zijn de ouders van Michelle (31) en Emiel (21). Loopbaan Ze runnen het bouwbedrijf Emic, dat instaat voor de renovatie en afwerking van gebouwen. Emic – de naam verwijst naar de drie eerste letters van de namen van de kinderen – werkt vooral met onderaannemers. Katty werkt in de directie van kinderdagverblijf Engelbewaarder in Izegem. Michelle is renovatie-architecte, Emiel studeert nog internationaal bedrijfsmanagement, maar bedoeling is dat hij fulltime als wijnboer aan de slag zal gaan. Wijndomein Hoogenhove is een familieproject. Vrije tijd Vader en zoon hebben een passie voor auto’s, moeder en dochter voor monumenten en architectuur.