Psycholoog en ‘BBQ-Bastard’ verenigt barbecuefanaten

Wat zes jaar geleden begon als een experiment is uitgedraaid op een onverhoopt succes. Kortrijkzaan Simon Vanbecelaere verenigt op zijn Facebook- en Instagrampagina ‘The BBQ-Bastard Gedeelde Passie’ bijna 10.000 barbecue-fanatiekelingen. Hij deelt er de recepten, tips en foto’s van zijn creaties.

Online staat Simon bekend als ‘The BBQ-Bastard’, tijdens het dagelijkse leven werkt hij als Toegepast Psycholoog. Hoewel barbecue en psychologie op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, was het zijn job die hem inspireerde om zijn blog te starten. “Binnen de positieve psychologie wordt vaak gewerkt vanuit het idee: ‘Verleng het moment van geluk’. Dit kan je doen door leuke ervaringen vast te leggen, te delen met iemand, … Aanvankelijk was het anoniem en naast barbecue ook gericht op muziek, familiemomentjes, natuurfotografie, …. ‘The BBQ-Bastard Gedeelde Passie’ was geboren”, aldus Simon. De mosterd haalde Simon, figuurlijk, uit de VS. Daar zijn de BBQ-blogs al iets meer ingeburgerd.. Ook in onze buurlanden zijn ze een vaste waarde op de sociale mediakanalen. De laatste jaren duiken er ook in ons lands steeds meer dergelijke pagina’s op. Simon probeert zijn posts vaak een eigen inbreng mee tegen. “Met de Belgische en Nederlandse barbecueliefhebbers onderhoud ik goede contacten. Al kan wat speels spierballen tonen natuurlijk niet ontbreken en zal er op een ludieke manier wel eens een battle plaatsvinden. Het recht om te mogen stoefen met een goede prestatie is een concept dat hoog in het vaandel wordt gedragen”, lacht Simon.

De gerechten van Simon zijn absolute pareltjes en die toont hij maar wat graag op zijn sociale mediakanalen. Het is voor hem belangrijk om zijn werk te kunnen delen en hij haalt er veel voldoening uit. Tegelijk kan hij er zo een van zijn andere passies, fotografie, bij betrekken. “Als ik iets maak, ben ik daar vaak ook trots op en besluit ik het ook te delen met mijn volgers. Het is dan enorm fijn om de reacties te lezen van mensen die mijn recepten gebruiken of gewoon likkebaarden bij het zien ervan.”

Eigen productlijn

Hoewel de BBQ-Bastard begon als een hobby, wil Simon er een deeltijdse job van maken. Bovendien zit er ook al een eigen productlijn in de pijplijn. “Op termijn zou ik graag evolueren naar een halftijdse job binnen de psychiatrie en een halftijdse job binnen ‘The BBQ-Bastard.’ Zo hoop ik meer tijd te kunnen vrijmaken om video’s te publiceren. Daarnaast werken we momenteel ook aan een lijn producten. Als alles goed gaat, zouden de eerste volgend jaar op de markt kunnen komen.”

Je kan Simon volgen via https://www.thebbqbastard.com/ of https://www.instagram.com/the_bbq_bastard/