Pieter (47) verklapt giraffenweetjes uit Bellewaerde voor nieuw familieboek: “Met details die ik nog niemand vertelde!”

Voor een nieuw familieboek over de magie van de giraf ging auteur Barbara Rottiers te rade bij de bedreigde Rothschildgiraffen in het Ieperse Bellewaerde Park en hun verzorger Pieter Vercruysse.

Babygiraf Mosi werd op 1 april geboren in het Ieperse Bellewaerde Park. Hij meet intussen 273 centimeter en weegt 173 kilogram. Mosi is de nieuwe telg in een familie bedreigde Rothschildgiraffen, die Bellewaerde wil uitbreiden om de soort in stand te houden. “Ze vormen een grote inspiratie voor schrijfster Barbara Rottiers”, stelt Filip Van Dorpe, marketingdirecteur van Bellewaerde. Rottiers heeft nu een nieuw boek uit: Zarafa. “Een ode aan de giraf, in de vorm van het kleurrijke en waargebeurde verhaal over de eerste giraf in Frankrijk”, aldus Van Dorpe. “Voor de publicatie deelde onze hoofdverzorger Pieter Vercruysse zijn oneindige giraffenkennis en het boek is opgedragen aan Mosi.”

Karakter giraf

“Hoe zou een giraf in het dagelijks leven functioneren, vroeg de auteur, om het karakter van een giraf te ontdekken”, vertelt Pieter. “Een giraf houdt van structuur en rust, en zou dus telkens naar hetzelfde tafeltje in dezelfde cafetaria gaan. Als het tafeltje bezet is? In plaats van daar dan iets te bestellen, zou de giraf ontredderd terugkeren naar huis en er de hele avond ongelukkig zijn. Zo hebben we uren gebabbeld met mekaar. Barbara maakt in haar boek een giraf tastbaar voor niet-kenners: hoe denkt, leeft, bestaat een giraf? In het park spreek ik met bezoekers vaak over giraffen in het wild, maar deze schrijfster is erin geslaagd om bepaalde details naar voor te halen, die ik nog nooit aan iemand vertelde. De samenwerking was een bevruchting tussen twee werelden.”

Giraffenlaarsjes

Voorheen hoorde Pieter al eens over Zarafa en haar reis van Egypte naar Parijs in 1827. Ze was een diplomatiek cadeau aan de Franse koning en werd onder meer vervoerd per schip, samen met drie koeien die haar melk gaven. Op maat gemaakte laarsjes en een regenjas hielden haar warm. Tijdens de tocht trok het dier overal een menigte aan van mensen, die nog nooit een giraf zagen. Volgens Vercruysse leven nu nog slechts 1.400 rotschildgiraffen in het wild en 429 in EAZA-dierentuinen, zoals het Bellewaerde Park dat daarom deelneemt aan een kweekprogramma.

Zarafa werd een familieboek vol humor, tekeningen en giraffenweetjes. Rottiers omschrijft haar boek als “een schatkistje vol liefde voor de giraf”, waarin ze de magie van het dier tot leven wilde brengen. “Want de giraf is alomtegenwoordig en dat zijn we zo gewend, maar ze is ondertussen ook op veel plaatsen met uitsterven bedreigd.” (TP)