PHI-PHI komt DJ-verjaardag vieren tijdens Dance-Avond in Trax: Club WAM geeft er muzikale lap op

Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 5 maart in Trax genieten van de draaikunsten van de Franse dj Philippe ‘Phi-Phi’ Toutlemonde en Roeselarenaar Yves Forré alias dj Bolle. Die laatste zet trouwens ook zijn schouders onder het nieuwe Club WAM-concept.

De nationaal en internationaal gelauwerde Franse dj Phi Phi viert in Trax dat hij 37 jaar achter de draaitafels staat. Met zijn retro-trance en technoplaten verdiende hij in de jaren tachtig en negentig ruim zijn strepen in bekende danstempels zoals At the Villa, Boccaccio in Destelbergen en de legendarische Extreme waar hij zelfs op maandagavonden de massa uit de bol deed gaan. Hij is een vaste waarde op Tomorrowland en het Age of Love-festival. De productie van deze avond is in handen van We Are Music, het muziekconcept rond dj Bolle, waar Wesley Samyn de gangmaker van is. “Met deze uitzonderlijke dance-avond willen we visuals, boilerroomeffecten en toegankelijke retromuziek aan elkaar koppelen in een echte clubsfeer. Het unieke is dat alles volledig live gebeurt”, benadrukt Wesley. “Geen voorgeprogrammeerde sets dus. Retro-classics met alles erop en eraan. Hiervoor is deze prachtige Trax-site het ideale decor. Naast de twee genoemde iconen van de club- en festivaldeejayscène zullen nog enkele muzikale kleppers aanwezig zijn. Denk maar aan Nico Morano, CP en artiesten uit onze eigen stal die momenteel heel goed bezig zijn.”

Elk jaar zullen we een drietal keer te horen en te zien zijn in Trax

Het programma ‘Club WAM’ is volledig opgebouwd rond dj Bolle. Ook Kayinda, het live-concept van Phi-Phi en Manu Riga, nestelde zich onder de vleugels van dit productiehuis. “Ze geloven in onze manier van werken en willen door deze samenwerking zelf verder blijven groeien. 30 jaar Bolle was in september een voltreffer. Na twee verloren jaren, willen we vooral weer met een positieve noot starten. Tijdens de avond geven we ook Albrecht Rodenbach een plaatsje. Teksten en verzen van Rodenbach zullen tijdens de volledige line-up op de muren geprojecteerd worden. Ook de Roeselaarse jeugd laten we deel uitmaken van deze manier van werken want dat is tenslotte ons doelpubliek. Leerlingen van het derde middelbaar hebben individueel een affiche ontworpen en die zullen allemaal verspreid worden.”

Muzikale hotspot

Achter de schermen is Club WAM nog bezig met een nineties-2000-concept en een hiphop-dancehall-gebeuren. “Er staat al heel wat in de steigers”, klinkt het ambitieus. “Voor dit WAM-concept was ik direct helemaal te vinden”, vertelt Yves.

“Elk jaar zullen we een drietal keer in Trax te zien en te horen zijn. In september staat er al eenzelfde initiatief gepland. Het is de bedoeling om met dit concept rond te toeren in West-Vlaanderen. Als we naar Brugge of Kortrijk gaan, laat ik mij telkens omringen door enkele lokale dj’s. We willen de dansbare housemuziek weer populair maken en vooral Roeselare, als muzikale hotspot op de kaart zetten.” “De Roeselaarse jeugd snakt naar dergelijke initiatieven”, aldus burgemeester Kris Declercq. “In de middelbare scholen hoor je vaak dat de jongeren naar grote steden als Gent en Antwerpen moeten om aan hun trekken te komen. Daarom bieden we met het stadsbestuur onze volledige steun.”

Tickets reserveren via https://tibbaa.com/order/abgbjtotwg.