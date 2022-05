Onze man test waanzinnige spelbeleving uit in VR Base in Kortrijk

“Een probleem deed zich voor in het metrostel en er is sprake van slachtoffers. Samen met je eenheid van elitesoldaten moet je afdalen om uit te zoeken wat er is gebeurd!” Een nieuwe thriller van Tom Clancy? Het vervolg op de populaire horrorreeks ‘The Walking dead’? Het script van een nieuwe blockbuster? Neen! Het is een van de scenario’s waar je jezelf in kunt gaan onderdompelen op de Pottelberg in Kortrijk. VR Base brengt, dankzij Virtual Reality, de meest waanzinnig spelbeleving naar onze streek en wij probeerden het uit!

Verzamelen geblazen aan de Pottelberg, waar het gloednieuwe VR Base zich nestelde net naast de Basic Fit. Onder de aanwezigen een resem ondernemers van de Pottelberg, een aantal journalisten en Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe.

Absolute trendsetter

Voor de typische politieke speeches is er geen tijd want iedereen, inclusief Kortrijks First Lady, wordt meteen in een hyperfuturistisch harnas gehesen. Van zodra de helm op het hoofd wordt geplaatst, wanen we ons in een andere wereld.

“België is een absolute trendsetter en staat mee aan de top van het virtual reality gebeuren in Europa!” Lode Snackaert, zaakvoerder van VR Base en eveneens bedenker van het concept, is trots dat er nu ook in Kortrijk een pied-à-terre is.

“Met Howest, dat hier vlakbij ligt, en zijn gespecialiseerde opleidingen is er sprake van meer dan alleen maar speelplezier. We kunnen rechtstreeks gaan vissen in de grootste talentenvijver van het land. Ondertussen lopen verschillende studenten bij ons stage en die gaan uiteindelijk gewoon doorvloeien naar een vaste plek in ons team.”

Lode benadrukt dat het concept van VR Base – van idee tot definitieve versie – een Belgisch verhaal is. “Doordat we alles zelf hebben ontwikkeld kunnen we ook erg persoonlijk gaan werken. Hier op de Pottelberg kunnen mensen zich even een regelrechte soldaat wanen zonder dat er gewonden vallen, maar we kunnen de toepassingen ook veel ruimer gaan zien.”

“Bedrijven kunnen de techniek bijvoorbeeld gebruiken om dingen te ontwerpen of om simulaties van bepaalde situaties uit te voeren. Zo denken we aan hulpverleners die op die manier levensechte gebeurtenissen kunnen simuleren.”

Levensecht

‘Levensecht’, een woord dat zelden zo toepasselijk was. Met de helm op het hoofd en geweer in de handen duurt het slechts enkele seconden alvorens we ons echt in de imaginaire wereld wanen. Alle uitrustingen zijn op elkaar afgestemd waardoor we ook onze collega’s kunnen zien. Hun bewegingen, hun stem of hun reacties? Ze worden meteen in het spel omgezet.

De zombies komen van overal en meer dan eens horen we de andere spelers gillen, zowel van plezier als van de schrik. Voor de toeschouwers is het dan weer gieren van het lachen bij het zien van mensen die zich in de meest bizarre bochten wringen om de vijand neer te halen.

West-Vlaamse entertainmenthub

Met de komst van VR Base werd niet alleen een uitvalsbasis gecreëerd voor digitaal talent, het verstevigt ook de positie van de Pottelberg als West-Vlaamse entertainmenthub.

Kelly Vandersteene, verantwoordelijk voor de communicatie en marketing, onderstreept het belang van die reputatie. “Van de allerkleinsten tot de meer dan volwassenen? Ze kunnen hier allen de tijd van hun leven hebben”, lacht ze.

Teambuilding en vergaderruimtes

“Met de peuters naar de indoorspeelhal, voor de actieve ravotters een sessie in het trampolinepark of voor de sensatiezoekers een spelletje virtual reality? Op de Pottelberg kan het allemaal.”

“Er is overal de mogelijkheid om te eten of te drinken waardoor we voor iedere gelegenheid wel iets kunnen aanbieden. Ook bedrijven zijn in de Pottelberg aan het juiste adres want onze nieuwe virtual reality is niet alleen ideaal als teambuilding, onze vergaderruimtes kunnen het aangename meteen aan het nuttige koppelen.”