Olivier staat al 32 jaar met zijn Bingo Ball Game op de Kortrijkse Paasfoor

Na drie verplichtte jaren van afwezigheid palmt vanaf 14 april tot 1 mei de Paasfoor terug het stadscentrum van Kortrijk in. Niet minder dan 133 attracties zullen 18 dagen lang voor een unieke sfeer zorgen in het stadscentrum.

De Paasfoor is terug van weggeweest. Een terugkeer van traditie. Zo staat Kortrijkzaan Olivier Es (46) al 32 jaar trouw met zijn ballenkraam op het Schouwburgplein. Olivier doet met Bingo Ball Game heel West-Vlaanderen en drie steden in Oost-Vlaanderen (Maldegem, Kruishoutem en Ronse, red.) aan.

De moeder van Olivier is de zaak gestart en liet haar twee kramen na hard en lang labeur over aan hem en zijn zus. Bij het ene kraam gooi je ballen in gapende monden, bij het andere spel gooi je de blikconstructies omver. Op zijn achttiende stond Olivier dus al alleen in het ballenkraam.

“De meeste kermisgangers kennen mij al decennia”, zegt Olivier. “Ik heb enkele vaste klanten aangezien ik op verschillende kermissen in de buurt sta met mijn kraam. Zij doen dan bijvoorbeeld ook eens een daguitstap naar Kortrijk. Mensen van mijn leeftijd, die ik nog herken van vroeger, komen dan met hun kinderen spelen.”

Olivier was op zijn zesde al junior foorkramer. “Ik hielp mijn mama bij het rapen van de ballen. Als kind vond ik dat leuk en zo konden we ook personeel uitsparen. Ik zou niet willen veranderen van concept, mijn zus en ik blijven bij onze stiel.”

Open tot 1 uur

Door corona heeft Olivier drie kermissen moeten missen. In het begin leek dat even plezant omdat hij het wat rustiger aan kon doen en kon werken aan materiaal, maar dat verveelde snel.

“Als je gewend bent van te werken, zeker tijdens de zomermaanden, dan loop je al snel verloren. Na een tijdje wil je terug onder de mensen zijn en mis je de drukte van de kermis en het feestgebeuren.”

Olivier keert elke avond terug naar zijn huis in Kortrijk. Alleen bij verre locaties of lange periodes blijft hij in het weekend ter plaatse want dan stopt de werkdag pas tegen 2u.

“We blijven doorgaans open tot 1u en gaan vervolgens nog naar de hangar om materiaal in te laden. De volgende dag zetten we ons kraam op punt om dan na de middag opnieuw op te starten. Soms zijn het fysiek zware dagen, van wel 12 uur. Dat merk je ook aan de gezondheid van ons moeder, ze heeft zich kapotgewerkt.”

Olivier schuimt jaarlijks een honderdtal kermissen af. De laatste twee weken van november neemt hij wat tijd voor zichzelf en worden de ballenkramen volledig van binnen en van buiten gewassen. “We zijn klaar voor een nieuw jaar vol sfeer op de foren, op onze vaste staanplaatsen”, besluit Olivier.

(MDK)