Nostalgie op jubileumeditie van Tobbedansen: “We doen het op klassieke manier”

Tobbedansen is dit jaar aan haar 30ste editie toe. Om dat te vieren, organiseren ze het op ‘Te land, ter zee en in de lucht’ geïnspireerde spektakel dit jaar volledig volgens de regels van het legendarische TROS-programma. “Het is de eerste keer dat we het op deze manier doen, we wilden het nog eens echt spannend maken”, zegt organisator Maarten De Willemacker.

Tobbedansen gaat door op 2 en 3 september en start vrijdagavond met enkele optredens en DJ’s op het Roger Raveelplein aan de Leie. Onder de namen zit ook lokale trots DJ Miles, beter bekend als Emile Brouwaeys. “Hij is net als ik van de KAJ van Machelen”, zegt organisator Maarten De Willemacker. “Hij is pas vorig jaar beginnen draaien. Tijdens corona heeft hij wat livestreams gedaan om onze fuif te promoten en sindsdien heeft hij al op heel wat fuiven en op Zeverrock gedraaid. Nu mag hij het feestje op vrijdag afsluiten. Op vrijdagavond is er ook van 19 tot 22 uur onze Limonadefuif voor kindjes tot twaalf jaar. Die is wat afgeschermd van de rest en voor één euro is er limonade en chips à volente. Leiding van Chiro en KAJ zullen de kindjes opvangen terwijl de mama’s en papa’s wat kunnen ontspannen op het plein.”

De bel luiden

Het hoofdevenement van het weekend is nog steeds het Tobbedansen zelf op zaterdag. “Het concept is altijd al gebaseerd geweest op het TROS-programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’, maar dit jaar doen we het voor het eerst op de klassieke manier. De tobbes gaan van een steile schans af en moeten over een smal ponton van 1.53 meter breed rijden. Daarop moeten ze een bocht nemen van 45 graden en daarna tot stilstand komen binnen een afgebakende zone, dat mag met alle mogelijke remsystemen. Daarna moeten de deelnemers wel nog een bel luiden die twee meter verder en anderhalve meter hoog hangt. Dat zorgt voor wat extra spanning, de meeste zullen wel tot bij de bel raken maar dan moeten ze die nog luiden. Er zullen er zeker zijn die ernaast zullen springen.”

Topeditie

De dertigste editie van Tobbedansen wordt gepresenteerd door Laura Govaerts en Sander Gillis van MNM, opnieuw twee grote namen.

“Vorige jaren was het Linde Merckpoel die alles aaneenpraatte, maar dit jaar kon ze niet. Ze komt blijkbaar wel graag naar Machelen en houdt van het concept, daarom heeft ze het zelf doorgegeven aan Laura en Sander. Ik ben zeker dat het ook met hen een topeditie wordt.”

“Hoe we het al dertig jaar volhouden? Tobbedansen draait grotendeels op de Chiro en de KAJ, we zijn een heel jaar met een beperkt comité bezig aan de voorbereiding en de weken ervoor kunnen we rekenen op enorm veel hulp van leiding, leden en vrijwilligers. Hen zijn we telkens erg dankbaar.” (JF)