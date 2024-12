Nieuwjaarsreceptie voor Moorsledenaars

Op zaterdag 4 januari is er in het brandweerarsenaal de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Die wordt opnieuw gekleurd door verschillende verenigingen die er een stand uitbaten. Deze keer is er voor kinderen animatie voorzien.

De nieuwjaarsreceptie lokt ieder jaar enkele honderden bewoners naar de brandweerkazerne. “Ook dit jaar slaat de gemeente de handen in elkaar met verschillende verenigingen. Op die manier kunnen we samen onmiddellijk het nieuwe jaar inzetten tijdens een gezellig evenement”, vertelt schepen Jürgen Deceuninck (STERK). Het concept blijft ook dit jaar grotendeels hetzelfde. Verschillende verenigingen uit de gemeente baten vanaf 18 uur een stand uit. De brandweer zorgt voor drankjes, glühwein en fruitsapjes. Toneelvereniging KNA schenkt La Chouffe. Bij de stand van Dadizele Onderneemt kunnen de aanwezigen smullen van croque monsieurs. De Gezinsbond bakt wafels, bij het Davidsfonds kan je nippen van een lekkere picon. De jongeren van KSA+ maken pita’s. Voor een cavaatje of een jevertje kan je bij Unizo terecht. Het koor Cantabile zorgt voor lekkere wijn. “Een divers aanbod dus met voor elk wat wils”, aldus de schepen.

Kinderanimatie

Ook dit jaar is er heel wat animatie. “Zo zetten we voor het eerst ook in op kinderanimatie. Arjoentje komt langs om de kinderen te entertainen. De Dadizeelse allround-entertainer heeft voor hen heel wat in petto.” Ook een vleugje muziek mag natuurlijk niet ontbreken. Hiervoor zorgt de plaatselijke muziekvereniging De Notekrakers. Elk jaar is er een andere muziekvereniging uit de gemeente die muziek brengt tijdens de nieuwjaarsreceptie. Tijdens de receptie kijken ook heel wat bewoners uit naar het traditionele vuurwerk. Dat spektakel staat omstreeks 21 uur gepland. De nieuwjaarsreceptie duurt tot omstreeks middernacht. Vanaf 23.30 uur wordt er geen drank meer geschonken. “We hopen ook dit jaar dat er heel wat bewoners present zijn om samen een toost uit te brengen op het nieuwe jaar”, besluit Jürgen Deceuninck. (BF)