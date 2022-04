Nieuw skatepark: “Jongeren zijn alvast heel enthousiast”

De gemeente plant een nieuw skatepark op het speelplein van Beselare. De opening is voorzien voor september/oktober van dit jaar. “We kiezen voor een aansluitende constructie in gepolierd beton”, klinkt het bij jeugdschepen Koen Meersseman.

Het huidige skatepark, dat destijds werd aangelegd onder impuls van toenmalig jeugdschepen Franky Bryon (SP.A), dateert al van de jaren 2008-2009. Toen was Zonnebeke een van de weinige landelijke gemeenten die een skatepark had. Het park heeft echter zijn beste tijd gehad en vervanging dringt zich op.

Trendy

“Op het speelplein in Beselare kun je in het weekend en op vakantiedagen veel jongeren terugvinden die het skaten hebben herontdekt sinds corona. Ze troepen soms met een dertigtal samen”, stelt jeugdschepen Koen Meersseman (#team8980). “We namen contact op met de jongeren en zij zijn alvast heel enthousiast over het plan.” De reacties in de sociale media zijn positief en ook iets oudere mensen kijken er met nostalgie op terug. Sommigen lijken zowaar zin te hebben om hun oud skateboard boven te halen. Skaten was en is immers nog steeds hip en trendy.

Opmerkingen

“Het ontwerp en de uitvoering van het nieuwe skatepark op het speelplein van Beselare werden door de gemeenteraad goedgekeurd en kregen positieve reacties. De skatetoestellen die nu op de site staan, worden weggenomen. We kiezen voor een aansluitende constructie in gepolierd beton. We organiseerden diverse mogelijkheden om met jongeren ideeën uit te wisselen over het ontwerp. Zo werd er ons onder meer gevraagd een street hip, een specifiek skate-element, te voorzien in het ontwerp”, aldus Koen Meersseman. “Alle opmerkingen worden doorgegeven aan de aannemer die er, indien mogelijk, rekening mee zal houden. We hopen zo vlug mogelijk aan de slag te gaan, want het plan is nu definitief. Ik hoop dat de werken klaar zullen zijn tegen september/oktober van dit jaar. Het zou leuk zijn het nieuwe skatepark in die periode op een feestelijke manier te kunnen openen.” De kostprijs wordt geraamd op 90.000 euro. (NVZ)