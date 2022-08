Nieuw petanqueterrein voor de Blijde Petanquers: “Ontzettend dankbaar en blij met deze realisatie”

In Houthulst werd een nieuw petanqueterrein ingehuldigd. Tussen de Broeders Xaverianenstraat en de Markt vind je voortaan een gezellig pleintje, banken, een grote boom die schaduw biedt en nu ook een petanqueplein. De sfeer van Zuid-Frankrijk is hier nooit veraf.

“De vraag kwam van de Blijde Petanquers van Houthulst of er iets kon worden gedaan voor het verplaatsen van het materiaal dat toch wel zwaar was”, vertelt schepen Jeroen Vandromme (CD&V). “De bestuursleden kregen het steeds moeilijker om het nodige materiaal tot op het plein te brengen om zo de petanque te laten doorgaan. Dus hebben we samengezeten om te kijken wat we konden doen. Daaruit concludeerden we dat het materiaal wat lichter moest kunnen. Johan Maddelein van de technische dienst heeft er zijn hoofd over gebogen en werkte iets uit in aluminium, dat licht hanteerbaar en makkelijk op te plooien is.”

Het is goed dat het gemeentebestuur ook aan de senioren denkt

Bijzondere charme

Niet alleen het materiaal, maar ook de ligging van het nieuwe plein zorgt voor meer spelplezier. “De ligging bij De Schakel en op een plein waar men tussen de partijen door even op een bankje kan verpozen, is ideaal. Er is de mogelijkheid om in De Schakel iets te drinken, de punten af te roepen, gelegenheid voor toiletbezoek… Daarnaast heeft het pleintje een bijzondere charme en is het makkelijk bereikbaar”, aldus burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). “Maar hier stopt het niet. Er komt nog een nieuwe kar, zoals men er in Merkem en Klerken al één heeft. En niet onmiddellijk, maar in de toekomst we kijken ook om iets te organiseren, zodat er binnen gespeeld kan worden. Op dit plein zijn vier banen en alles werd in eigen beheer door onze diensten uitgevoerd, waardoor de kostprijs gedrukt werd en enkel de prijs van de materialen bedroeg.” Johan Caron, bestuurslid van de Blijde Petanquers, toont zich bijzonder dankbaar voor deze geste van de gemeente. “Het is goed dat het gemeentebestuur ook aan de senioren denkt. We zijn ontzettend dankbaar en blij met deze realisatie, een hele stap vooruit voor onze vereniging die trouwens nog altijd nieuwe leden zoekt. Er heerst bij ons een gezellige sfeer en ook wie niet zo goed meer uit de voeten kan, is zeker welkom. Wij zorgen voor elkaar”, aldus Johan. “Wie wil komen meegenieten van dit nieuwe plein en de nieuwe materialen kan iedere maandag vanaf 13 uur inschrijven. Het tornooi start om 14 uur. Dit jaar vieren we trouwens ook ons 25-jarig bestaan.”