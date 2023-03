Na twee jaar onderbreking zal ISO op zondag 19 maart weer dienst doen als locatie voor rommelbeurs JOVAN

Omdat zaal ISO twee jaar lang dienst deed als vaccinatiecentrum, kon ook JOVAN, organisator van rommelmarkten, er in die periode niet terecht. Maar op zondag 19 maart zijn ze terug. “De vorige edities waren allen een succes”, klinkt het bij de organisatie.

“Na het succes van de voorjaars- en najaarseditie voor de corona, nemen we de draad opnieuw op met onze rommelbeurs op zondag 19 maart in zaal ISO. Dan zal de zaal opnieuw barstensvol staan met rommel, brocante, antiek, verzamelingen,… Goed voor een totale oppervlakte van 1.500 vierkante meter rommelplezier, waar iedereen wel iets op de kop kan tikken. Alle standplaatsen zijn al volzet.”

Twee euro toegang, ook een bar voorzien

Op zondagmorgen 19 maart is de beurs voor de bezoekers toegankelijk vanaf 8.30 uur. “Er wordt een democratische toegang gevraagd van 2 euro, kinderen onder de 12 jaar vergezeld van een volwassene komen er gratis in. Er kan ook genoten worden van een natje en een droogje in de bar van zaal ISO. De locatie is ook makkelijk te bereiken voor wie van wat verder komt via de A17/E403 en de N36.”

Ook opnieuw op Patersmarkt (28 mei) in Izegem

Later dit voorjaar organiseert JOVAN nog enkele beurzen. De eerstvolgende is op zondag 2 april in de sportzaal Groene Meersen in Zedelgem. Op zondag 7 mei 2023 trekt JOVAN naar buiten voor de 32ste rommelmarkt in Wijk Blijmare in de Knotwilgenlaan in Sint-Andries Brugge. Op zondag 28 mei zakken we terug af naar Izegem voor de 36ste Patersmarkt in de Roeselaarsestraat. In het najaaar, op zondag 15 oktober, is er dan opnieuw rommelbeurs in zaal ISO.