Mattis Saint Germain (KAVR) kan terugblikken op sterke winterperiode“Ook als cadet straks mooie resultaten neerzetten”

De 13-jarige Mattis Saint Germain was tot twee jaar geleden nog aangesloten bij AC Staden, maar als VAL-atleet verhuisde hij naar moederclub KAVR. Vorige winter was hij actief in het veldlopen, en hoe: in de CrossCup van Hannuit en op het BK in Brussel eindigde hij telkens derde, en in Diest zelfs tweede.

“Eigenlijk door mijn tante Isabel Vergote, die nog altijd bestuurslid is bij AC Staden, en nonkel Dries ben ik als duiveltje begonnen bij de Vrije Sporters van atletiekclub Staden”, vertelt Mattis. “Veldlopen bleek echt mijn ding, vandaar ook dat ik er almaar meer mijn zinnen op zette. De vorige winter startte met een blessure, maar erna volgden de goeie resultaten elkaar in sneltempo op, met de provinciale titel en daarna twee derde plaatsen in Hannuit en Brussel, en een tweede in Diest, telkens in mijn categorie tweedejaars miniemen. Enkel op het hoogste schavotje staan lukte niet, maar toch ben ik zeer tevreden met mijn uitslagen.”

Cadet

“Momenteel zit ik in een rustperiode, maar ik ben nog volop bezig met mijn conditie en met extra spierversterkende oefeningen om blessures door mijn snelle groei te vermijden. De komende maanden ga ik nu en dan een pistemeeting meepikken met als focus de langere afstanden, maar voor mij begint het ‘echte’ werk eigenlijk pas weer in september, met de voorbereidingen op de volgende winter. Volgend jaar wordt het wel anders, want doordat ik cadet ben zullen alle afstanden gewoon verdubbelen. Nu bijvoorbeeld was het Belgisch kampioenschap een wedstrijd over anderhalve kilometer, straks zullen dat er drie zijn. Toch wil ik weer enkele mooie uitslagen laten noteren.”

“Mijn studies blijven het belangrijkste, want prof worden in onze sport is heel moeilijk. Gelukkig kan ik mijn favoriete sport nog altijd goed combineren met mijn richting Latijn. Wellicht ga ik dus nog lange tijd door met de combinatie, en dat begrijpt mijn coach Geert Decaestecker.” (SBR)