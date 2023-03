Lifetime Achievement Award voor Stefaan Couttenye van ’t Hommelhof

De Toerismetrofee van de Stad Poperinge werd voor 2022 vervangen door een Life Time Achievement Award. En die ging naar Stefaan Couttenye (62) van het gekende bierrestaurant ’t Hommelhof op het Watouplein.

Het was Bert Recour, chef van restaurant Pegasus en voorzitter van Horeca Poperinge-Heuvelland, die de carrière en verdiensten van zijn (ondertussen ex-collega) mocht toelichten. “Als jongeling wilde ik ooit weekendwerk komen doen in ’t Hommelhof, maar ik werd er door jou geweigerd, wegens te jong. Maar gedurende mijn opleiding aan de Hotelschool mocht ik bij jou wel stage komen lopen. Een droom ging voor mij in vervulling!”, zei Bert Recour.

“Het begin van mijn restaurant is verweven met het ontstaan van het Kunstenfestival”, vertelt Stefaan Couttenye, geboren Antwerpenaar met ouders uit Poperinge en Dranouter. “Na mijn opleiding in de Hotelschool van Koksijde, mijn eerste werkervaring tijdens mijn legerdienst als privé kok van premier Martens, stages aan de Côte d’Azur en heel wat ervaring in het tweesterrenrestaurant Sir Anthony van Dyck bij Mark Paesbrugge in Antwerpen, hoorde ik van mijn oom Antoon Couttenye, toen chef van de Technische Dienst van de stad Poperinge, dat de voormalige dancing ’t Hommelhof leegstond in Watou, het dorp van mijn grootmoeder. Ik ging kijken in het voorjaar van 1984 en wist niet wat aan te vangen met dat verouderd kot. Tijdens mijn bezoek was toevallig een persconferentie bezig over het Kunstenfestival, dat die zomer voor het eerst twee maand zou duren. De organisatoren wilden een restaurant om bezoekers op een deftige manier te ontvangen, want toen waren er enkel volkscafés, waar je nog geen boterham kon eten. Hun enthousiasme heeft me overtuigd, maar na de drukke zomer werd het dorp weer doods en ik zag de eerste jaren veel zwarte sneeuw.”

Bierkeuken

Stefaan besloot zich te onderscheiden om het jaar door gasten aan te trekken. “Ik was bierliefhebber in een dorp met twee brouwerijen tussen de hopvelden en besloot de bierkeuken te cultiveren. Dat maakte de gastronomie ook democratischer: een biertje is goedkoper dan een dure fles wijn. Mijn nieuw concept haalde de pers in binnen- en buitenland en ik werd gevraagd voor allerlei culinaire tv-programma’s.”

“Het enthousiasme van Gwij Mandelinck, de stuwende kracht achter de Kunstzomers, bracht enorm veel bekend volk naar Watou, en meteen bij mij over de vloer. Hugo Claus, Jan Fabre, Roger Raveel, Stefan Hertmans, Jan Hoet, Luc Tuymans, Panamarenko, Eddy Van Vliet, honderden kunstenaars en dichters werden vriend aan huis. Maar ook vele ministers, gekende sportlui en televisiesterren. Zelfs koningin Paola mocht ik toen bedienen. Een culinair magazine bedacht me ooit met de eretitel ‘The godfather of the Beer Cuisine’, zegt Stefaan niet zonder trots.

Hommelhof

“De prijs die je vanavond krijgt, kan je niet winnen. Die moet je tijdens een hele carrière verdienen. Tijdens mijn stages heb ik heel wat grote artiesten zien passeren, maar wat ik toen nog niet doorhad, was dat de grootste artiest gewoon naast mij stond in de keuken, fantastische gerechten te toveren. Ik heb er de stage van mijn leven gelopen. Gelukkig heb je jouw vele recepten laten opnemen in jouw prachtige boeken, zodat jonge chefs inspiratie kunnen opdoen”, zei Bert Recour.

Vorig jaar nam hij afscheid van zijn Hommelhof. Nu geniet hij van rust en liefde, samen met partner Els Dejonckheere in Oostende. Vorige zomer werd ’t Hommelhof tijdelijk uitgebaat als pop-up tijdens de Kunstzomer. “Zopas werd een akkoord bereikt met de brouwerij en de uitbaters van toen (Jennifer Minne en haar partner uit Poperinge) dat zij het restaurant zullen uitbaten vanaf 1 juni, en nu definitief”, besluit Stefaan Couttenye.