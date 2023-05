KRAC Wereldmarkt laat je proeven van diverse culturen

Op zondag 28 mei en maandag 29 mei, telkens vanaf 12 uur, wordt de Kortrijkse Houtmarkt opnieuw omgetoverd tot een Wereldmarkt. KRAC (KortRijk Aan Culturen) geeft etnisch-culturele minderheden de kans om aan de hand van allerlei activiteiten hun cultuur en leefwijze kenbaar te maken aan de Kortrijkse bevolking. Maak kennis met muziekgroepen, dansoptredens op de open-air dansvloer en 25 verschillende eetstanden van over heel de wereld.

KRAC is een samenwerking tussen vzw FMDO, Stad Kortrijk en Oxfam Wereldwinkel. Cathérine Dupont (60) werkt bij de dienst Integratie bij Stad Kortrijk en coördineert met veel plezier al 22 jaar de KRAC Wereldmarkt. Van een klein podium en een standje met muntthee en gebakjes naar een volwaardig multicultureel festival.

Syrische keuken

“We brengen ongelooflijk veel verschillende culturen bij elkaar: Congolees, Kameroens, Armeens, Marokkaans, Algerijns, Colombiaans, Pakistaans, Indonesisch, enzovoort. Uit alle windrichtingen. Deze mensen vinden hun weg naar KRAC via organisaties en op zichzelf. Het zijn allemaal hobbykoks die graag met hun cultuur naar buiten komen, en dat gaat het makkelijkst via eten. Je merkt dat mensen rond 17 à 18 uur afzakken naar de Houtmarkt om iets te knabbelen. Ze slaan dan ook een babbeltje. KRAC zorgt voor een sociale cohesie in de stad. Naast eetstandjes heb je ook henna, haarvlechten, kalligrafie en karikatuurtekenen.”

De Syrische Lena Kasas (49) woont al acht jaar met haar kinderen Moustafa (16), Jamal (14) en Halla (12) in Kortrijk. Ze gaan naar school in Athena campus Drie Hofsteden. Tijdens een evenement werd Lena gevraagd om te koken en dat viel bijzonder in de smaak. Via juf Sofie vond ze haar weg naar KRAC Wereldmarkt, waar ze nu al vijf jaar staat. Ze serveert baklava, barazek, graiba, kibbeh, falafel, shoarma, tabouleh, gekruide frietjes, bonen in olie, kabsa en nog zoveel meer. “Het is fijn om mensen te laten kennismaken met de Syrische keuken. Het maakt me altijd gelukkig als de bezoekers mijn gerechten lekker vinden. Het is ook een kans voor mij om mijn Nederlands te oefenen. Op een toegankelijke en leuke manier kan ik me zo meer integreren in Kortrijk. In het begin was ik vaak alleen, dankzij dergelijke activiteiten kom ik meer naar buiten en leer ik nieuwe mensen kennen”, besluit Lena Kasas enthousiast.