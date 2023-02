Kom jij mee ‘Meeuwenschreeuwen’?

Met zijn ludieke, originele initiatief om een kampioenschap ‘Meeuwenschreeuwen’ te organiseren, haalde organisator Claude Willaert wereldwijd het nieuws. Op 23 april is het opnieuw zover: hij pakt uit met het derde EK in De Panne.

Een professionele jury beoordeelt de deelnemers en kent punten toe op het geproduceerde geluid (75/100) en op inleving (25/100). In de wedstrijd nemen vrouwtjes- en mannetjesmeeuwen het tegen elkaar op, en er is ook een aparte categorie voor de juvenielen. De organisatoren koppelen er ook een serieuze boodschap aan.

“Met dit initiatief willen we deze beschermde luchtacrobaten een positief imago geven”, zegt Claude Willaert, die meer dan 20 jaar educator was aan de kust bij de Provincie West-Vlaanderen.

“Deze vogels hebben problemen om natuurlijk voedsel te zoeken op overvolle en/of op machinaal gekuiste stranden. Ze moeten op zoek gaan naar een geschikte broedplaats omdat veel natuurlijke broedplaatsen ingenomen worden door de mens en/of bereikbaar zijn voor grondpredatoren zoals de vos. Daar kwam in 2022 de vogelgriep bij die duizenden slachtoffers maakte onder de meeuwen en zeevogels.”

Ook het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (Oostende), de provincie West-Vlaanderen en de lokale natuurwerkgroep de Kerkuil verlenen hun steun aan de organisatie van dit EK. Zij vormen de professionele jury en promoten het evenement mee.

“Heel het jaar sijpelen inschrijvingen binnen uit België en Nederland”, geeft Claude nog mee. “In 2023 reiken we één individuele titel uit, en er is een Europese titel voor de best klinkende kolonie. Kolonies van 2 tot 5 individuen mogen het beste van zich zelf geven. De derde titel is voor Junior EK Meeuwenschreeuwen, juvenielen van 8 tot 15 jaar.”

Inschrijven kan via ekmeeuwenschreeuwen@gmail.com. Natuurlijk zijn ook supporters welkom op 23 april om 15 uur in café De Verloren Gernoare, Stationsplein 3, Adinkerke. Info http://www.gullscreeching.eu/