Kerstwedstrijd dansen met ruim 400 deelnemers

Zondag 22 december heeft in het Vrijetijdscentrum in een unieke kerstsfeer voor de eerste keer Dancenation Christmas Edition Disco plaats, met maar liefst 420 dansers. De plaatselijke dansschool Kickx N Moves en Danssport Vlaanderen staan in voor de organisatie.

Dance Studio Kickx N Moves is in 2013 opgericht door Nathalie De Bruyn en brengt danslessen, danskampen, workshops en een dansshow. Nu is er een bijkomende wedstrijd en staat disco in de kijker tijdens de eerste Dancenation Christmas Edition. “De normale discokledij wordt die dag niet gedragen. Wel de kleuren wit, groen, rood en zwart, zonder het gebruik van steentjes. De zaal is verder omgetoverd in een kerstsfeer en er op wordt op kerstmuziek gedanst”, legt de zaakvoerster uit.

Uptempo muziek

“Dancenation is normaal een internationaal gebeuren. Omdat het Kerstmis is zijn de deelnemers beperkt tot ons land. Gezien de voorbije examens en de kerstvakantie kunnen we toch op een mooie opkomst rekenen.”

Disco is een dansstijl die gedanst wordt op uptempo muziek. De stijl kenmerkt zich vooral door snelle, krachtige en afgelijnde bewegingen. “Bij ons in de dansschool bieden we disco in het lessenpakket aan, ook aan zij die het als stijl willen doen zonder aan wedstrijden deel te nemen. Zoals de kinderen. De meesten groeien toch door naar het competitieve. Na een auditie kunnen ze zich al dan niet bij zowel een kleine als een grote groep aansluiten.”

Er wordt zondag deelgenomen in drie verschillende categorieën: solo, duo en small group. Binnen die categorieën zijn er nog opdelingen op basis van dansniveau en leeftijd.

Choreografie

“We hebben in disco een aantal weken na elkaar de choreografie aangeleerd. Daarna gaat het om gelijktijdigheid en voortdurend herhalen. Met Kickx N Moves hebben wij vijf groepen ingeschreven, enkele duo’s en solo’s. In disco. In januari volgt dan nog een wedstrijd modern en urban.”

(ACR)

Dancenation Christmas Edition Disco start zondag om 9.30 uur. Het einde is voorzien omstreeks 19 uur.