Kerstboomverbranding markeert einde van een mooie kersttijd in Alveringem en omstreken: “Het is magisch aan het vuur”

Het feestcomité van Izenberge bij Alveringem kijkt opnieuw uit naar een sfeervolle kerstboomverbranding op het terrein achter zaal De Briekerij, op zaterdag 18 januari vanaf 19 uur. Het huidige comité leverde grote inspanningen om het dorp tijdens de kerst- en eindejaarperiode te versieren en de kerstboomverbranding is nu het hoogtepunt.

De Vlaamse milieuwetgeving is duidelijk: het verbranden van welke stoffen dan ook in open lucht is verboden, maar de kerstboomverbranding zit bij de uitzonderingen. Als de activiteit plaats vindt op een afstand van meer dan 100 meter van de huizen, het ontsierde kerstbomen zijn die op de brandstapel belanden én de burgemeester geeft zijn toestemming, is er geen probleem.

In 2019 verdween in buurgemeente Lo-Reninge de jarenlange traditie van kerstboomverbranding. Toenmalig burgemeester Lode Morlion zei in onze krant dat hij met deze beslissing “een signaal wilde geven”. De huidige Alveringemse burgemeester ziet dat anders. “Ik zie niet het minste milieuprobleem in één kerstboomverbranding per jaar”, reageert Gerard Liefooghe. “Zolang het feestcomité de aanvraag doet, zal ik het toestaan. Alle mooie initiatieven die mensen bij elkaar brengen, juich ik toe. Ik noem een kerstboomverbranding trouwens CO2-neutraal. De naaldbomen hebben CO2 uit de lucht gehaald om te groeien en op de brandstapel komt die CO2 opnieuw vrij. Er komt geen fossiele brandstof aan te pas. Vorig jaar was het prachtig winterweer en was het gezellig vertoeven rond het vuur. Ik zou het een vreugdevuur durven noemen.”

Op ronde

“Alveringem besteedt zeker voldoende aandacht aan het milieu. Behalve op vrijdag en zaterdag doven wij de straatverlichting. Het resultaat is 30 procent minder energieverbruik en 30 procent minder CO-2 uitstoot. Het zijn zaken die het verschil maken. We zijn ook vergevorderd in het overschakelen van alle 760 lampen op openbaar domein naar led. Tegen het einde van het jaar zou alles vervangen moeten zijn.”

Het feestcomité van Izenberge bestaat uit Geert Schooreel, Luc Dever, Ilse Vanbecelaere, Siebe Rollez en Hugo Senesael. Een klein comité dus, maar bij activiteiten als Sint-Maarten, Izenberge kermis of het uitzetten van de kerstbomen, springen er nog zo’n 7 losse medewerkers bij.

“De kerstboomverbranding in Izenberge bestaat al heel lang”, zegt Ilse Vanbecelaere. “Zeker 25 jaar. Gemeentearbeiders brengen rond deze tijd ook de kerstbomen van alle andere deelgemeenten naar de Briekerij. Maar wij doen in Izenberge meer dan enkel maar een kerstboomverbranding organiseren. Begin oktober beginnen wij aan een ronde doorheen het dorp om te vragen wie er een kerstboom aan de voordeur wenst te zetten. We doen de Izenbergestraat aan, de Groenestraat, het kerkplein en het eerste deel van de Pastoriedreef. Zo hadden we dit jaar 85 bestellingen. Het leuke voor de inwoners is dat ze slechts 10 euro per boom betalen omdat het feestcomité 10 euro per boom bijlegt. We gebruiken daarvoor de opbrengst van Izenberge kermis.”

“Dit jaar was een moeilijk jaar om huis aan huis te gaan”, glimlacht Geert Schooreel. “Ik ben op 1 oktober gestart. Tegen 11 november moeten we immers ons aantal doorgeven aan de handelaar. Maar er waren gemeenteraadsverkiezingen. Ofwel dachten de mensen dat ik een politicus was en deden ze niet open, ofwel waren de politici net weg, hadden de mensen hun buik ietwat vol van al die gesprekken aan de deur en deden ze ook niet meer open.”

“Wij willen dicht bij de mensen staan”, vervolgt Ilse Vanbecelaere. “Wij leren hen kennen en zij ons. Ik maak ook reclame voor de activiteiten van pakweg de Gezinsbond. De mensen appreciëren onze inspanning. Wij leveren de bomen immers ook aan huis en maken ze met spanbandjes vast aan de afvoerbuizen. Of ze worden aan de gevel bevestigd of met ijzeren haken in de voegen van de stoep. Dat, samen met het opzetten van de grote boom op de markt, is een hele dag werk. Komende zaterdag 11 januari halen we alle bomen op en leggen we ze in de weide waar ze op zaterdag 18 januari verbrand zullen worden.”

Verwarmde tent

“In onze verwarmde tent – we kochten recent twee verwarmingselementen aan – zullen we de typische winterdranken aanbieden: chocolademelk, flemish coffee, Irish coffee, chocolademelk met een scheut amaretto, enzovoort. En we zorgen ook voor barbecueworsten. Twee jaar geleden sneeuwde het ietwat tijdens de kerstboomverbranding, vorig jaar hadden we droge vrieskou. Het was magisch aan het vuur. We hopen dat de inwoners massaal even langskomen. Dat is het enige wat we vragen in ruil voor onze inspanningen van het eindejaar.”