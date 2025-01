Opvallend: oude traditie flakkert weer op, weer meer kerstboomverbrandingen

Kerstboomverbrandingen, een uitdovende traditie? Misschien toch niet, want in de plaats van minder worden er dit jaar weer meer feestelijke verbrandingen georganiseerd.

Ooit waren kerstboomverbrandingen alomtegenwoordig in onze provincie, hét ritueel om de eindejaarsperiode mee af te sluiten. Het milieuvervuilende karakter van de traditie werd echter een doorn in het oog van de organisatoren, waardoor het gros van de gemeenten besloot om de effectieve verbranding af te schaffen en eventueel een alternatief nieuwjaarsevenement in de plaats op poten te zetten.

Toch blijven er enkelen halsstarrig vasthouden aan deze vurige praktijk. In elke gemeente waar vorig jaar een kerstboomverbranding georganiseerd werd, zal er namelijk ook weer eentje plaatsvinden in januari. Het gaat over Izegem (op 11 januari), Ledegem (op 12 januari, in deelgemeente Sint-Eloois Winkel), Houthulst (op 10 januari, in deelgemeente Klerken), Middelkerke (op 11 januari), Staden (datum onbekend, in de wijk Vijfwegen) en Alveringem (18 januari, in deelgemeente Izenberge).

“In donkere tijden – waarin eenzaamheid en afstand steeds vaker de kop opsteken – zijn tradities zoals kerstboomverbrandingen een lichtpunt van verbinding. Als we dat ook verbieden, net zoals houtvuurtjes op kerstmarkten, wat mag er dan nog wel? Een gemeenschap leeft van samenkomen, niet van steeds meer beperkingen. Je moet uitgaan van verantwoordelijkheidszin van de organisator en niet van een wantrouwen. Daar hebben we in deze kersttijd meer dan ooit nood aan”, aldus Jeroen Vandromme, burgemeester van Houthulst (Lijst Burgemeester).

Comeback

Opvallend: in Koksijde maakt deze gecontesteerde traditie een comeback. Na een pauze van een jaar worden op het strand in deelgemeente Oostduinkerke op 4 januari weer feestelijke sparren tot as herleid. “Het nieuwe gemeentebestuur (met nieuwe burgemeester Sander Loones (N-VA), red.) wil meer inzetten op sfeer en gezelligheid, het volk samenbrengen. Dat doen we niet enkel met een kerstboomverbranding, ook met een nieuwjaarsreceptie en inspraakronde in januari”, klinkt het bij de dienst Communicatie.