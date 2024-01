Alveringem houdt als één van de laatste gemeenten in West-Vlaanderen een kerstboomverbranding

De gemeente Alveringem is bij de laatste zes West-Vlaamse gemeenten waar de burgemeester nog zijn goedkeuring geeft voor een kerstboomverbranding en gisterenavond 20 januari was dat een zeer gezellige winteractiviteit. “Zolang de burgemeester ons daarin steunt, gaan we door”, zegt Luc Dever van het feestcomité.

Het was best gezellig, gisterenavond in Izenberge! Het veld van landbouwer Ludo Ryckeboer achter gemeenschapszaal de Briekerij was het terrein van een grote kerstboomverbranding. Luc Dever, Siebe Rollez en Hugo Sennesael van het organiserende plaatselijke feestcomité samen met Ward Vandewalle uit Gijverinkhove staken rond 19 uur het vuur aan de boom en gecontroleerd gooiden ze de ene na de andere kerstboom op het vuur. Een gezellig en letterlijk hartverwarmend tafereel in de vrieskou.

Met mondjesmaat kwamen mensen genieten van de sprookjesachtige kerstbomenverbranding in de vrieskou. © AB

Geen probleem

“Onze burgemeester maakt er geen probleem van! Integendeel, hij komt straks een tas warme soep drinken”, vertelt Luc Dever terwijl hij de zoveelste boom op het vuur gooit. “Hier liggen vandaag 200 à 300 kerstbomen uit alle Alveringemse deelgemeenten. Die van Izenberge halen wij na Driekoningen op, alle andere bomen hebben de arbeiders van de gemeentelijke technische dienst aangeleverd. Het weer is dit jaar ideaal: vrieskou, droog en minder wind dan voorspeld. De wind zit ook goed. Vorig jaar was dat minder omdat de rook in de richting van ons tentje blies. Tegen pakweg 23u30 gaat hier de laatste boom op de brandstapel waarna wij nog een paar uur ‘opkorten’ tot er geen takje meer over blijft. Tegen dat de laatste man het terrein verlaat, mag er geen vonkje meer branden. En op zondagvoormiddag gaan we dan nog eens met de magneet over het terrein zodat er geen nagel of stukje ijzer meer achter blijft. We willen immers dat landbouwer Ludo – die zo vriendelijk is om ons een stukje veld te lenen – ook tevreden is! Vorig jaar is de brandweer komen kijken, dit jaar niet. Ze weten dat wij dit veilig en correct aanpakken en dat we ver genoeg van de eerste huizen en gebouwen blijven.”

Burgemeester

De Alveringemse burgemeester kwam rond de klok van 21u30 wel een kijkje nemen. “Dit stukje gezellige folklore – eenmaal in het jaar – brengt mensen samen”, reageerde Gerard Liefooghe. “En bovenal : deze bomenverbranding is CO2-neutraal. Ik zou dus echt niet weten waarom ik dit zou verbieden.”