Jong Tempeliers organiseren opnieuw Kerstbal in jeugdcentrum

Vorig jaar organiseerden de Jong Tempeliers na een onderbreking van 10 jaar opnieuw het Kerstbal Waregem. Dit succesverhaal krijgt op 21 december een vervolg in het Jeugdcentrum. Naast het bal zijn er nog 3 evenementen om naar uit te kijken: een spinningsessie voor het goede doel, een dartswedstrijd en de NYE party.

Het wordt voor organisatoren Tom Himpe, Thomas De Frenne en Stijn Deleu een pittige tiendaagse die begint met het Kerstbal. “Nadat het vorig jaar al een schot in de roos was, wilden we opnieuw ons Kerstbal organiseren”, vertelt Tom Himpe. “Onder andere DJ Cnudde zorgt voor meeslepende beats. De avond begint met een walking dinner om 19.00 uur, het feest begint om 21.30 uur. De line-up: Wim Soutaer & Charles van Domburg, Blvckprint ft. Michiel Cnudde, Nine2Five, Drezz, Feliz en Snezzy. Dit wordt dus ongetwijfeld een leuk feestje.”

Spinningavond

“Op vrijdag 27 december is er onze spinningavond. Er zijn drie sessies van één uur, waarvoor er nog altijd ingeschreven kan worden. Beleef mee een unieke spinningavond in de magische Kerstbalroom van Kerstbal Waregem. Vanaf 17.30 uur kan je deelnemen aan een sportieve spinningsessie. De opbrengst gaan integraal naar team Bike-Fun op de 1000 km Kom op tegen Kanker. Een organisatie die ons nauw aan het hart ligt.”

“De dag erna, op donderdag 28 december, is er het derde ‘The Bull’ dartstornooi voor koppels. Er zijn 80 koppels ingeschreven. De poules zijn best of three, vanaf de kwartfinale wordt dit opgetrokken. De winnaar van de twee vorige edities, John Desreumaux is opnieuw van de partij met zijn dubbelpartner Stefaan Deprez.”

Oudejaarsavond

“Op oudejaarsavond is er de zesde editie van on NYE. Dit wordt een spetterd feest dat om 22.00 uur start. Line-up: Verloren Zoon, Blvckprint, Manuals, Michael Amani, Pombak en Mitras. Tickets Online www.blackoutonye.be.” (ELD)

Alles gaat door in het jeugdcentrum: Zuiderlaan 46, 8790 Waregem.