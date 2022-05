JCI Tielt organiseert afterworkparty

Na de afgelopen coronajaren is JCI Tielt samengekomen om niet enkel herinneringen op te halen, maar ook nieuwe activiteiten op poten te zetten. Zo staat er op 20 mei de afterworkparty Bar Solar gepland. Intussen kreeg JCI een nieuwe voorzitter: Piet Verhulst.

Ondanks een aantal moeilijke jaren kon JCI Tielt toch activiteiten organiseren, zoals een Comedy Night. “JCI is gelukkig heelhuids door deze coronacrisis geraakt. Met een nieuwe bestuursploeg in de steigers en de instroom van nieuwe leden kan ik met een gerust hart de voorzittershamer doorgeven aan Piet Verhulst”, zegt Kanegemnaar Jan Meheus.

Junior Chamber International, ook bekend als de Jonge Kamer, is een internationale organisatie van jonge leiders en ondernemers tussen 18 en 40 jaar oud. JCI Tielt heeft, volgens de traditie, een jaarthema.

Gouden generatie

“Dit keer kozen we voor Conventioneel Controversieel. Op bijna elke ledenvergadering nodigen we een gastspreker uit. Sprekers die relatief dicht bij onze leefwereld staan. Maar nu gooiden we het over een andere boeg en nodigden we sprekers uit voor voordrachten die niet in onze comfortzone lagen. Zo kregen we Wim Distelmans over euthanasie, Wim Claeys met zijn show ‘Zwartzak’, Khalid Benhaddou over islam in Europa, Hans Claus over het gevangeniswezen en anderen over de vloer”, aldus communicatieverantwoordelijke Pieter-Jan Verhoye.

Door de coronacrisis was het organisatorisch een pittig jaar voor de afdeling. “Dit jaar is voor JCI Tielt een echt kantel- en transitiejaar, want maar liefst 12 leden hebben de statutaire leeftijd van 40 jaar bereikt en moeten afzwaaien. Hierdoor nemen we afscheid van een gouden generatie, maar door de goesting van de nieuwe bestuursploeg en nieuwe leden is de toekomst alvast verzekerd”, zegt voorzitter Jan Meheus. “We sluiten het werkingsjaar af met onze knallende afterworkparty ‘Bar Solar’ in mei. Onze gasten worden er getrakteerd op zomerse cocktails door professionele cocktailshakers bereid en duiken dankzij de opzwepende muziek van een liveband en dj Triple R de zomer in.”

