Ieperse Thuyndagfoor officieel geopend door prins Ilyas en prinses Maryon

De Ieperse Thuyndagfoor begon al op dinsdag 4 augustus, maar loopt officieel van vrijdag 5 tot en met vrijdag 12 augustus, elke dag vanaf 14 uur. Dit jaar wordt het een ingekorte versie door de WRC-rally, dus geen 11 dagen zoals gebruikelijk, maar slechts 8 dagen.

“De foorkramers zijn daar niet onverdeeld gelukkig mee, maar we hebben dit jaar het standgeld zowel voor de Thuyndagfoor als voor de Kattenfoor verminderd”, vertelt Griet Biesbrouck, verantwoordelijke voor de markt en de kermis. “Voor het twintigste jaar op rij werd de Thuyndagfoor geopend door een prins en prinses, een mooie traditie die we dit jaar ook opnieuw gevierd hebben”, pikt schepen voor Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) in. “Zij worden traditiegetrouw gekozen onder de jongens en meisjes uit Groot-Ieper die het dichtst bij de openingsdag van de foor zeven jaar worden of werden.

Prins en prinses

Ilyas Masson uit de Pilkemseweg te Ieper is prins en werd geboren op 5 augustus 2015. Hij volgt school in Sint-Michiels in de Elverdingestraat. Prinses is Maryon De Ruyffelaer uit de Groenestraat in Ieper, ze werd geboren op 4 augustus 2015 en volgt school in de Heilige Familie. Prins Ilyas I en Prinses Maryon I kregen een lint en een kroon. Ze krijgen hun titel voor de duur van de Thuyndagfoor editie 2022. De prins en prinses krijgen op alle attracties een gratis beurt of ritje, overhandigd door Guido Dagraed, voorzitter Foorcomité. Bovendien kregen ze tickets voor Bellewaerde en een snoeppot. De broers en zussen van de prins en prinses ontvingen ook een aantal gratis kaartjes en voor alle aanwezige klasgenootjes van Ilyas en Maryon lag een omslag klaar die ze ontvingen tijdens de receptie.

Activiteiten

Tijdens de Thuyndagfoor staan heel wat andere activiteiten gepland. “Zo is er een kinderrommelmarkt op zondag 7 augustus van 14 tot 18 uur op de Grote Markt en een avondmarkt op 12 augustus vanaf 17 uur in de Diksmuidestraat en rond het buseiland. Bovendien voorzien we op maandag 8 augustus van 14 tot 16 uur een prikkelarm moment, specifiek gericht op kinderen met een autismespectrumstoornis en/of beperkingen. De muziek en de lichteffecten worden op dat moment gedempt”, besluit schepen Desmadryl.

Kortingsbonnetjes voor de attracties kunnen gedownload worden via de website van Stad Ieper. Tijdens de Thuyndagfoor dient wel aandacht besteed te worden aan het parkeerverbod in een aantal centrumstraten. (EG)