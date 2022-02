Heuvellab opent in juni in BZC Kemmel

Heuvellab, een ‘doe-atelier’ voor families, opent in juni zijn deuren in het bezoekerscentrum van Kemmel. Op een speelse manier maakt iedereen er kennis met heden en verleden van de gemeente. In het landschap komen ook zeven belevingsplekken, met duiding over de historische achtergrond. Om het geologisch verhaal te duiden is de gemeente op zoek naar fossielen en haaientanden.

Eind de jaren 60 werd een deel van de Scherpenberg afgegraven om er een parking aan te leggen. Heel wat inwoners hebben er toen fossielen en tanden verzameld. “Ze zijn het ‘levende bewijs’ dat Heuvelland tot zo’n vijf miljoen jaar geleden aan de kust lag”, vertelt schepen van Toerisme Bart Vanacker. “Graag stellen we die op een veilige manier tentoon. Wie interesse heeft om fossielen in bruikleen te geven, kan dat aan ons laten weten.”

In Heuvellab en in het landschap komen ook andere thema’s aan bod. In Nieuwkerke wordt het verhaal van de Romeinse villa verteld. De resten van die villa werden blootgelegd in de zomer van 2019, tijdens de werken voor de nieuwe ontsluitingsweg van Clarebout Potatoes. In een van de grote kuilen vlak bij de villa werd toen heel wat keramiek gevonden, waaronder veel terra sigillata, het luxe-aardewerk uit die tijd. De vondsten wijzen op een stichting in de tweede helft van de eerste eeuw na Christus.

Ouders met kinderen zijn onze prioritaire doelgroep

Kelten en oorlog

Gekoppeld aan deze vondsten, wordt in Kemmel ook de nadruk gelegd op de Kelten. Wijtschate kreeg als thema de Eerste Wereldoorlog mee. En in Westouter staat de pas gerestaureerde Lijstermolen centraal. Ook in Westouter wordt het waterlandschap in de Meersstraat belicht.

De aanleiding om Heuvellab te openen is het aantrekken van families: “Ouders met kinderen zijn onze prioritaire doelgroep; we willen een permanent aanbod voor hen. Heuvellab moet ook scoren bij slecht weer, want het gaat hier over een binnenbeleving.”

Heuvellab zal ondergebracht worden op de tweede verdieping van het bezoekerscentrum en vervangt de tentoonstelling PAX, waarvoor de zolderverdieping van het bezoekerscentrum werd omgetoverd tot cafébarak waarin de bezoeker zich kon onderdompelen in de sfeer van de wederopbouw. (MDN)