Gemeente Pittem wandelt voetgangerscirkel in op 5 oktober

Het afgelopen jaar werkten het gemeentebestuur en het Sociaal Huis van Pittem aan een voetgangerscirkel, een aaneengesloten route die de woonzorgsite met de markt en andere centrale punten in de dorpskern verbindt. De voetgangerscirkel is rolstoeltoegankelijk en heeft voldoende rustpunten op strategische plaatsen.

Op woensdag 5 oktober wandelt het gemeentebestuur van Pittem samen met het woonzorgcentrum Sint-Remigius en de seniorenverenigingen van de gemeente de voetgangerscirkel officieel in.

Duidelijke wegwijzers

“De voetgangerscirkel van Pittem is ongeveer 3,5 kilometer lang en stelt voetgangers in staat om zelfstandig en op hun eigen tempo de lus af te wandelen, al dan niet met hulpmiddelen zoals een wandelstok, rollator of rolstoel. Je vindt startborden aan het WZC Sint-Remigius en aan het gemeentehuis. Aan de hand van duidelijke wegwijzers kan je de route gemakkelijk volgen,” legt Annick Debonné, schepen van welzijn en ouderenbeleid uit.

Het woonzorgcentrum biedt de deelnemers na afloop een hapje en een drankje aan in de cafetaria. Wie na de wandeling nog opmerkingen of suggesties heeft tot verbetering van de voetgangerscirkel, kan het Sociaal Huis van gemeente Pittem hierover aanspreken. In de cafetaria zullen ook evaluatieformulieren beschikbaar zijn.