Familiezwembad De Pluimen viert 1.000 openingsdagen: Drie dagen festiviteiten

Op 1 februari is familiezwembad De Pluimen 1.000 dagen open. Om die mijlpaal te vieren schakelde de sportdienst de hulp in van kersvers mascotte Berre de Sterre en vanaf 8 februari staan er tal van activiteiten op de planning.

“Het nieuwe zwembad opende zijn deuren op 23 september 2019. Op 1 februari 2023 staat de teller op 360.000 bezoekers én 1.000 openingsdagen. Om dat te vieren bokste de sportdienst drie dagen vol zwembadfun in elkaar”, vertelt schepen van sport Marc De Keyrel.

“De drukste dag sinds de opening was op 19 juli 2022; dan noteerden we maar liefst 605 zwemmers. De drukste zondag was op 20 februari, waar 470 zwemmers een verfrissende duik in ons zwembad kwamen nemen. In 2022 alleen kwamen al 140.227 bezoekers naar het zwembad, wat ruim boven de verwachte 120.000 ligt. In die 1.000 dagen was het zwembad 10.508 uren geopend.”

Besparen

Het nieuwe zwembad werkt met duurzame technieken en dat werpt zijn vruchten af. “We kunnen het elektriciteit-, gas- en waterverbruik uit 2022 zonder coronamaatregelen eens vergelijken met het verbruik uit 2017 in het voormalige zwembad De Kupe en de oude sporthal. Ondanks de ingrijpende schaalvergroting van een 25-meterbad, peuterbad en twee sportzalen naar drie zwembaden en zes sportzalen konden we besparen.”

“In 2017 hadden we voor elektriciteit een verbruik van 437.247 MWh terwijl dat in 2022 401.000 was, voor gas was dat in 2017 133.446m³, in 2022 was dat 79.942 m³, en ook het waterverbruik zorgde voor een daling van 38% tegenover 2017 en daalde van 6.099m³ naar 4.404 m³”, legt burgemeester Lies Laridon uit.

“De duurzame technieken werpen hun vruchten af”

“Het lagere waterverbruik heeft voornamelijk te maken met de UFRO-installatie waardoor we spoelwater van het zwembad kunnen recupereren. Sinds de opening konden we op die manier 2.860 m³ water recupereren, wat overeenkomt met meer dan driemaal het volume van het groot bad (880 m³).”

“Ook in de toekomst zal er voor iedereen heel wat zwemplezier zijn in het familiezwembad. Zo willen we het zwembad nog toegankelijker maken voor senioren en zorgbehoevenden, waardoor we het komende jaar in een veilige zwembadtrap zullen investeren”, besluit schepen Marc De Keyrel.

Activiteiten

Vanaf woensdag 8 februari is er heel wat te beleven in het zwembad. “We starten met een 1.000 minutenchallenge waarbij de sportdienst van 6 tot 22.40 uur aan één stuk door zal zwemmen. Ondertussen is er ook Silde & Splash waarbij mascotte Berre De Sterre op 8 februari van 13 tot 16 uur een bezoekje brengt”, wijst Sven Casteleyn van de sportdienst Diksmuide.

“Op zaterdag 11 februari kan men hier van 13 tot 16.30 uur terecht voor zwembadattractie & aquaballen. Van 17 tot 18 uur is er een initiatieles waterpolo, waar iedereen tussen 10 tot 15 jaar zich voor kan inschrijven, en van 18 tot 20 uur vindt er een waterpolotornooi plaats voor jongeren vanaf 15 jaar (inschrijven verplicht).

Op zondag 12 februari is er van 10 tot 12 uur een initiatie onderwaterhockey voor kinderen vanaf 10 jaar (inschrijven verplicht), van 10 tot 12 uur is er een initiatie aquacycling voor jongeren vanaf 15 jaar (inschrijven verplicht) en van 13 tot 16.30 uur is er nogmaals een wembadattractie & aquaballen.”

(Annie Callewaert)

Voor meer info hierover en om in te schrijven kan men terecht op www.diksmuide.be/sport