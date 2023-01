Eigenaars van Zeebrugse strandcabines houden gemengde gevoelens over aan onderhoud met Brugs stadsbestuur

Enkele eigenaars van strandcabines in Zeebrugge willen komende zomer van rij verhuizen. Ze zijn enigszins ontgoocheld over het gesprek dat ze met het Brugs stadsbestuur hadden over de ‘cohabitation’ met de strandfestivals. “We proberen nochtans de hinder voor de badgasten en bewoners zoveel mogelijk te beperken”, reageert toerismeschepen Mieke Hoste.

In de zomer van 2022 waren nogal wat strandcabinehouders in Zeebrugge niet opgezet met de vele festivals, omdat de festivaldorpen op het strand hun zicht op zee belemmerden en hen noopten tot een ommetje om te gaan baden. De concertgangers lieten ook urine en zwerfvuil achter nabij de cabines, zij het minder dan vorige jaren. Bijgevolg vragen de badgasten het stadsbestuur om het festivalterrein wat meer naar zee op te schuiven of een zandwal rond de site te graven.

Herschikking?

Ze hekelen ook de vele camions bij de opbouw en afbraak van de festivals. “Waarom kan het materiaal niet langs de opening van de mole op haventerrein aangevoerd worden?”, vragen de cabinehouders zich af. Ze pleiten tevens voor een herschikking van de rijen met cabines, omdat er ter hoogte van de Londenstraat de voorbije jaren geen cabines staan.

Volgens toerismeschepen Mieke Hoste is een heroriëntatie van de ruim 400 strandcabines in Zeebrugge (nog) niet aan de orde: “Begin februari wordt de opstelling voor de komende zomer gecommuniceerd. Veel kan er niet veranderen. Wegens de duinenvorming en het feit dat de energiekabels vanuit de windmolenparken op zee ter hoogte van de Londenstraat aan land komen, mogen er op die plek geen cabine staan. Die kabels liggen weliswaar meters onder de grond, maar het voorzorgsprincipe gebiedt ons die ruimte vrij te houden.”

Geen Live is Live

Wegens de verhuis van Live is Live naar Antwerpen, is er komende zomer één strandfestival minder in Zeebrugge. De eerste en laatste (?) Zeebrugse editie van Live is Live vond vorig jaar in juni plaats. “Bijgevolg zal de opbouw van het festivalterrein pas op 18 juli starten. Pas vanaf die dag worden er rijplaten op het strand gelegd voor camions. Voortaan geldt er een nachtelijk verbod voor camions op het strand, om de rust van de toeristen te garanderen”, zegt Mieke Hoste.

“Er worden een aantal maatregelen opgelegd om de hinder bij de opbouw en de afbraak van de twee resterende festivals te beperken. Een deel van het materiaal van WeCanDance blijft voor Bomboclat staan. Het gat in de muur heropenen voor de aanvoer van materiaal is duur en hindert de vele wandelaars op de Saint Georges’ Day Wandeling.”

Extra trams en trein

“Komende zomer zijn er na WeCanDance in augustus extra trams en een trein naar Brugge voorzien, zodat de festivalgangers niet lang blijven plakken op het strand. Het opschuiven van het festivaldorp richting zee is niet mogelijk. Vorig jaar bij springtij stonden er op de bestande locatie al koelkasten onder water”, aldus Mieke Hoste.

Normaal gezien start het strandseizoen op 15 april. Mieke Hoste hoopt dat de plaatsing van de strandcabines al kan starten voor de Paasvakantie, zodat de eigenaars van cabines bij mooi weer al tijdens die vakantie van het Zeebrugse strand kunnen genieten.