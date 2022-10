Tieltse cafés slaan handen in elkaar voor kroegentocht

Cafés Cirque Central, Piece Unique, De Keet, D’hespe, Barville, De Kiste en Den Arend slaan de handen in elkaar en organiseren op zaterdag 29 oktober vanaf 18 uur een rasechte Tieltse kroegentocht.

“Het was Wouter Baert, de papa van Lieze, die me deze zomer leerde kennismaken met het concept van wat een kroegentocht is. Vroeger, voor onze tijd, werden er ook af en toe kroegentochten georganiseerd dus we waren meteen overtuigd om het na al die jaren terug nieuw leven in te blazen”, aldus Robbe Dejonckheere, uitbater van café D’hespe.

Het concept is eenvoudig uit te leggen, aldus Lieze Baert, zaakvoerster van Den Arend. “Starten kan je die avond vanaf 18 uur in eender welk van de deelnemende cafés en daar zal je een gratis stempelkaart ontvangen. Wanneer je dan in het café iets consumeert, ontvang je een stempel op jouw kaart en dit voor de zeven cafés. Wanneer de kaart vol is, laat je ze achter in het café waar je je laatste stempel behaalde en wordt die daar in een pot gedaan. Achteraf zullen de verzamelde spaarkaarten worden samengebracht en wordt er per café een prijs verloot. Ik kan alvast verklappen dat elk café een cadeaubon weggeeft van 25 euro.”

Animatie

De deelnemende cafés zullen er ook voor zorgen dat er in hun zaak iets te beleven valt. “In elk café zal er iets te doen zijn dat de zaak typeert. Als jullie willen ontdekken hoe of wat, dan houden jullie best onze sociale mediakanalen in de gaten of laat je gewoon verrassen op de avond zelf. We zullen er samen alles aan doen om er voor jullie een legendarische avond van te maken.”

Aan enthousiasme geen gebrek bij de cafébazen, aldus Robbe. “Ik maakte een Facebook-groep aan om het voorstel uit te leggen en iedereen was meteen gewonnen voor het idee. Daarna kwamen we met z’n allen eens samen om de details verder uit te werken en ook deze bespreking verliep super vlot.”

Samenwerkingen in de toekomst worden door de cafébazen niet uitgesloten. “Die kans bestaat zeker en vast. We kunnen het allemaal goed met elkaar vinden. Door samen te werken kunnen we natuurlijk een veel groter doelpubliek aanspreken. Hoe meer volk we naar Tielt kunnen lokken, hoe beter voor alle zaken.”