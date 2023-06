Gemeenteraadslid Diederik Vandenbilcke (Groen) opent pop-up tijdens Dolle Dagen en kaart daarmee leegstandbeleid van de stad aan

In Ieper staan dit weekend de Dolle Dagen op het programma, waarin in het centrum heel wat koopjes worden aangeboden. Diederik Vandenbilcke, gemeenteraadslid voor Groen, maakt van de gelegenheid gebruik om in de Boomgaardstraat een pop-upwinkel te openen, waarmee hij ook het leegstandbeleid van de stad in vraag wil stellen.

Onder de naam Boijoux maakt en verkoopt Diederik Vandenbilcke juwelen. Ter gelegenheid van het koopjesweekend de Dolle Dagen in Ieper opent hij in een leegstaand handelspandin de Boomgaardstraat een pop-upwinkel. Het pand was voordien een kapsalon. “Boijoux is een samenstelling van ‘bois’ en ‘bijoux’, omdat we in het begin enkel met hout werkten. Nu doen we ook dingen met acryl en zelfs met gerecycleerde skateboarden. We zetten in op het lokale en een korte keten. Tijdens de Dolle Dagen is iedereen welkom bij ons.”

Leegstandbeleid aankaarten

Diederik, die gemeenteraadslid is voor Groen, kaart met zijn initiatief het leegstandbeleid van de stad aan. “In plaats van de leegstand te verbergen, door etalages af te plakken met een soort affiche, zou de stad beter iets anders doen. Ik zeg niet dat het bestuur niets doet, het probleem is dat niemand precies weet wat het doet. De communicatie is een probleem. Het kan echter anders en beter. Zo zou het pop-uppen een beetje toegankelijker moeten worden gemaakt. Of zou bijvoorbeeld iemand die een zaak begint, de eerste 6 maanden enkel de helft van de huur moeten betalen.”

In de stad staan momenteel heel wat handelspanden leeg. Dat is trouwens een fenomeen dat niet enkel Ieper treft. Het valt op dat ook in de Boomgaardstraat enkele winkelruimtes te huur zijn. “De stad wil nu het aantal centrumstraten verminderen, wat wil zeggen dat leegstaande winkels niet meer als handelspand moeten worden heringericht. Ook de Boomgaardstraat zou buiten de centrumstraten vallen. Of dit een goede zaak is, betwijfel ik.”

De stad Ieper reikt een subsidie uit voor een startende handelszaak of buurtwinkel. Ook voor renovatie van leegstaande handelspanden kan een steun worden aangevraagd. (CM)