Café Den Hert in Ichtegem neemt deel aan Weekend van het Volkscafé: “In mijn café staat de tafel uit de allereerste Vive Le Vélo”

In het weekend van 18 en 19 juni wordt opnieuw het Weekend van het Volkscafé georganiseerd. Ook Dirk Lamaire doet met zijn café Den Hert op het Marktplein in Ichtegem mee. Er zal van alles te beleven zijn en er zal vooral heel veel sfeer zijn.

Zowat tachtig cafés in de Westhoek en Frans-Vlaanderen zetten op 18 en 19 juni, voor de zesde editie van het Weekend van het Volkscafé, hun deur nog iets meer open dan gewoonlijk. Het is intussen al vier jaar geleden dat dit evenement georganiseerd werd en het is de bedoeling hiermee de sector na een paar moeilijke jaren vol in de schijnwerpers zetten.

Wielermuseum

Niet alleen zijn het sociale ontmoetingsplaatsen, maar vaak ook toeristische trekpleisters. Ondanks dat het zwaartepunt van dit evenement in de Westhoek ligt, doet ook Dirk Lamaire met zijn Café Den Hert op het Markplein van Ichtegem dapper mee. Zijn café is opmerkelijk ingericht en kan zeker als een klein wielermuseum bestempeld worden.

Er zijn wel enkele opmerkelijke memorabilia te bewonderen. Café De Hert is een leuke ouderwetse plek waar je heel wat tijd kunt spenderen om er alle wielerprullaria grondig te bestuderen. “Zo heb ik hier het lint van de rouwkrans van de begrafenis van Richard Depoorter, het wieleruithangbord van Ichtegem bij uitstek, uit 1948 aan de muur hangen”, vertelt Dirk. “Ik kreeg het van zijn zoon Roland.”

Karl Vannieuwkerke

“Zo heb ik ook de tafel staan, die Karl Vannieuwkerke in 2004 voor zijn allereerste Vive Le Vélo gebruikt heeft. Ik heb trouwens al heel wat van Karl gekregen. Er zijn ook enkele opmerkelijke truitjes. Zo schonk Jurgen Vandewalle mij een truitje waar hij een tijdrit mee gereden heeft. Zo hangt er dus aan veel stukken in het café wel een verhaal vast.”

“Voor het Weekend van het Volkscafé heb ik gezorgd voor enkele Vlaamse volksspelen en je kan bij mij ook enkele gratis hapjes, zoals bloedworst of paté, proeven. Er is een minirommelmarkt en in het café kan je vooral genieten van Nederlandstalige schlagers. Ik heb ook een enveloppe-actie opgezet, waarbij men altijd prijs heeft en een raadspel, waarbij je enkele flessen wijn kunt winnen. Op zondag is er hetzelfde programma, maar er is wel een inschrijving nodig voor een vinkenzetting vanaf 7.30 uur. Het evenement start telkens om 9 uur.”