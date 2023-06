Café De Koornmarkt trekt opnieuw de Olympia-kaart tijdens de Batjes in Izegem

De Batjes komen er dit weekend (16-18 juni) aan en ook Tom Sintobin van café De Koornmarkt is nog op de kar gesprongen. “Iedereen weet dat ik midden de wegenwerken zit. Ik heb dus eerst afgewacht of het weer wel zeker zou meezitten. Nu dat het geval is zorgen we voor een last minute programmatie.”

Door de werken aan het Brugpark is ook het vaste terras van café De Koornmarkt afgebroken. Ondertussen vorderen de werken en oogt de Korenmarkt ook steeds groener. Tom zal voor zijn café op straat een groot terras maken. “Overdag zal daar achtergrondmuziek spelen. Op vrijdagavond houden we een soort aftwerwork-party. Van 18 tot 19 uur is er ‘happy hour’ met het Kasteel Rubus Framboise, het nieuwe frambozenbiertje van de Kasteelbrouwerij. ‘s Avonds komen er dj’s. Op zaterdag trekken we nog eens de kaart van de Olympia met een dj-set van Mario David die ons terug naar de gouden jaren van dancing Olympia brengt.”

Open Air Olympia is er van 20 tot 01 uur, de beentje zullen gestrekt kunnen worden. Op zondag wordt het in de namiddag rustig genieten. “Maar er zit ook nog een verrassing aan te komen, maar daarover later meer.”