Izegemse Batjes grijpen terug naar beproefd recept en willen centrum weer laten genieten op 16, 17 en 18 juni

Na corona is niets meer zoals het voorheen was, maar het nieuwe Batjescomité wil door terug te grijpen naar de beproefde ingrediënten ook opnieuw het succes van weleer trachten te benaderen. Back to basics dus. En dat lijkt al in de smaak te vallen van de handelaars en de gelegenheidsstandhouders die al massaal hun standje gereserveerd hebben. Ook de weersvoorspellingen, toch niet onbelangrijk voor een outdoor event, zitten goed voor de komende weken. Alles is dus aanwezig om er weer Batjes als vanouds van te maken.

Kijk niet raar op als er in stukken van de Marktstraat en de Roeselaarsestraat (opnieuw) geen standjes staan, door het geldende veiligheidsplan moeten de hulpdiensten overal een minimale doorgang beschikken. Waar de Izegemse straten te smal worden, kunnen dus maar aan één kant standhouders geposteerd worden. Maar dat zullen er ruim 100 zijn, de enkele plaatsjes die vorige week nog vacant waren zullen zeker last minute nog een invulling krijgen. Het parcours werd vorig jaar al ingeperkt, dat zal nu dus opnieuw het geval zijn. De Marktstraat, de Roeselaarsestraat tot aan de Kruisstraat, de Kruisstraat en de Wijngaardparking maken ook deel uit van het parcours, net als de Melkmarkt(straat) en de Grote Markt.

Op die Grote Markt zullen opnieuw vier garagehouders hun nieuwste wagens etaleren. Zoals het vroeger al de traditie was. Het kan stereotiep klinken, maar terwijl de mannen van de nieuwste snufjes op de automarkt genieten, wandelen de dames graag eens naar de kledingzaken die hun batjes aanbieden.

De handelaars, zeker diegene die er gevestigd zijn, betreuren dat de Koornmarkt voor een groot stuk in de werken zit. Daar was het idee om op de Koornmarkt een foodfestivalletje te organiseren, met allerlei lekkers. Maar dat idee moet dus nog voor een jaartje in de koelkast.

Teruggeschroefde prijzen

Het was ei zo na over en uit voor de Batjes toen het organiserende Unizo in januari liet weten niet meer in te staan voor de volgende editie, de 55ste in totaal ondertussen. Maar al snel waren daar heel wat neringdoeners uit het Izegemse centrum die op de kar sprong om de Batjes van een gewisse dood te redden. En die handelaars wisten maar al te goed waarom ze het deden, die Batjes blijven een topweekend voor hen. Misschien dat er vorig jaar minder ‘wandelaars’ waren, het aantal ‘kopers’ viel dus nog goed mee.

De Batjes grijpen ook terug naar het vertrouwde concept. En dat is maar goed ook. Morrelen aan tradities, al is het met de allerbeste bedoelingen, wordt niet altijd in dank afgenomen. Ook de prijzen voor de standhouders worden teruggeschroefd. Je betaalt nu 200 euro voor een weekend, wie de drie dagen ook effectief aanwezig is, krijgt 50 euro terug. Zo verhindert men dat gelegenheidsstandhouders hun kat sturen, mochten de weersvoorspellingen wat tegen zitten.

“Vorig jaar stond ik op de Batjes om mijn zaak naambekendheid te geven, maar tot mijn eigen verbazing verkocht ik dat weekend ook wel best veel” (Sophie Vandenbunder, Guap’Elle)

Ook de horeca is opnieuw aan bord gehesen. Naar verluidt was er vorig jaar één horecazaak die de (duurdere) deelnameprijs betaalde, nu tekenden ze massaal in op het aangepaste tarief.

Ook terug van eigenlijk niet weggeweest: de straatverantwoordelijken. Die verantwoordelijken voor een (stukje) straat, de Roeselaarsestraat was van oudsher immers opgedeeld in een viertal stukken, zijn altijd blijven bestaan. Maar de invulling van hun takenpakket was al dermate veranderd dat ze eigenlijk weinig echte impact hadden op wat er in ‘hun’ straat gebeurde. Ook daar grijpt men nu terug naar de oude situatie en is een meer actieve input van die mensen, meestal ook handelaars, weer in zwang.

Topweekend voor handelaars

Een van die straatverantwoordelijken is Marnix Molly, de kapper die al 44 jaar actief is in het begin van de Roeselaarsestraat. Vroeger konden de straatverantwoordelijken ook zelf de prijs bepalen, dat is nu (uiteraard) gelijk geschakeld. “Ons stukje Roeselaarsestraat is opnieuw ‘uitverkocht’, op het smalste stuk naar de lichten toe, zullen maar aan één kant standen mogen staan.”

Marnix Molly en Sophie Vandenbunder in ‘hun’ Roeselaarsestraat waar zich straks de Batjesdrukte zal laten gevoelen.

Als bestuurslid bij Studax Mandel United kijkt Marnix uit naar de Batjes, voor zijn vereniging blijft dit een winstgevend weekend die de kas mee helpt spijzen. Al komen daar natuurlijk ook wat helpende handen bij kijken.

Sophie Vandenbunder startte in mei 2022 in haar eigen woning op de Bosmolens met haar zaak Guap’Elle. In november verhuisde ze naar de Roeselaarsestraat 6 waar ze nu haar zaak verder runt. In Guap’Elle kun je terecht voor Belgische juwelen, Italiaanse handtassen en sjaals en allerlei haaraccessoires. “We kiezen daarbij resoluut voor Europese kwaliteitsvolle producten”, geeft de onderneemster aan.

Vorig jaar was ze ook al te gast op de Batjes. “Toen had ik een gelegenheidsstand in het midden van de Marktstraat. Ik stond er vooral om naambekendheid te krijgen, maar tot mijn eigen verbazing verkocht ik ook echt goed dat weekend. Wat tegen de verwachtingen in. En toen we begin dit jaar te horen kregen dat men de stekker uit de Batjes wilde trekken, hoorde ik van veel collega-handelaars dat dit voor hen nog altijd een topweekend was. Dus mochten die Batjes niet verdwijnen. Het zal ook nodig zijn, want het gezien het goede weer maar laat gekomen is, zullen veel kledingzaken allicht nog wat zaken kwijt kunnen op de Batjes.”

Zelf zal Sophie haar stand pal voor de deur in de Roeselaarsestraat 6 optrekken. “Door het strenge veiligheidsplan en het feit dat het FOS aan de overkant staat, kan ik geen grote tent neerpoten, maar zullen we een constructie maken zodat we toch overdekt staan. Hopelijk leren heel wat mensen mijn zaak kennen en vlot de verkoop ook goed. Dat het parcours ingekort is, vind ik ook een goede zaak. Dan kan het weer gezellig druk worden.”