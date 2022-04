Zaterdagvoormiddag om 11 uur is het 14de Brugs Bierfestival officieel geopend. Bierliefhebbers uit alle uithoeken van de wereld kunnen er nog tot zondagavond proeven van meer dan vijfhonderd bieren van een tachtigtal brouwerijen en bierfirma’s. De nieuwe locatie, het nieuwe Beurs Meeting en Congres Centrum (BMCC) wordt alvast gesmaakt.

Het geduld van vele bierliefhebbers werd beloond. Na een jaar onderbreking door de coronacrisis werd zaterdagvoormiddag de nieuwe, intussen veertiende, editie van het Brugs Bierfestival officieel geopend. En die vond meteen ook plaats op een gloednieuwe locatie. Na eerder onderkomen in het Belfort, tenten op de Markt en de Burg, het oude beursgebouw en een reuzegrote tent op ‘t Zand, heeft het Bierfestival nu plaats in het nieuwe Beurs Meeting en Congres Centrum.

De organiserende Brugse Autonome Bierproevers (BAB) nodigden Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) uit om samen met burgmeester Dirk De fauw (CD&V) en andere prominenten het lintje door te knippen.

68 nieuwe bieren

Met de aankoop van een startpakket met daarin een degustatieglas en een elektronische oplaadkaart voor 5 bieren, ter waarde van 20 euro, kunnen de bierliefhebbers zich op het bierplezier storten. Daarbij kunnen ze kiezen uit zo’n vijfhonderd biertjes van wel tachtig brouwerijen en bierfirma’s.

“Je vindt hier een unieke combinatie van het Belgische traditionele erfgoed met de gevestigde waarden enerzijds en het beste aanstormende talent van de nieuwe craft beer scène anderzijds”, vertelde BAB-voorzitter Marc Vandepitte. “Zo zijn terug de Belgische trappisten en lambiekbieren aanwezig, maar ook de drie Belgische brouwerijen die als laatste de top 10 van ratebeer haalde bij de categorie New Brewer Awards, namelijk Atrium uit Marche-en-Famenne, La Source uit Brussel en Dok Brewing Company uit Gent.”

Op het festival worden 68 nieuwe bieren, die in de loop van het jaar uitgekomen zijn, en 52 echte primeurs, die op festival voor het eerst te proeven zijn, voorgesteld. De BAB-voorzitter geeft het publiek ook graag enkele tips mee om het festival zo optimaal mogelijk te beleven. “Start met een keuze uit de laag-alcoholische bieren en eindig met het straffere werk”, klinkt het. “Ook een pauze waarbij de nabije Brugse binnenstad verkend wordt is een aanrader; uiteraard om daarna de degustatie met frisse moed verder te zetten.”

Jan De Waele en Levi Høgenhall (foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe

Terugkeer Britten

Een overrompeling met wachtrijen was het niet bij de opening voor zowel genodigden als het grote publiek om 11 uur. Maar toch verwacht de organisatie dat het opnieuw een succesvol festival wordt. “Ik denk dat het wat een vertekend beeld geeft. De voorbije jaren openden we het festival voor het publiek maar om 12 uur, nu is dat dus een uurtje vroeger en misschien weten nogal wat mensen dat nog niet”, zegt Marc Vandepitte.

“En het is ook zo dat deze nieuwe infrastructuur hier een stuk groter is en we vlotter het publiek kunnen binnen laten. Zo is de kans op lange wachtrijen een pak kleiner. Maar we verwachten zeker nog veel meer volk in de loop van de dag. De voorverkoop (van pakketjes met drankkaart en glas + biergids, red.) is zelfs veel groter dan de voorbije jaren. En ja, ook de Britten die altijd zo massaal ons festival bezochten, komen zeker terug. Opmerkelijk is dat er nu nog meer Nederlandse dan voorheen zullen komen. De Belgen zijn de grootste groep maar de Nederlanders hebben de Britten ingehaald en nemen nu de tweede plaats in.”

Toplocatie

Jan De Waele en Levi Hogenhall van brouwerij Stokhove uit Waardamme bij Oostkamp zijn al voor de negende keer present met een standje op het Bierfestival. “We hebben hier al een aantal keer de publieksprijs gewonnen, zoals vorig jaar met ons biertje Triple Joe”, vertelt Jan De Waele. “Deze goudgekleurde met whisky geïnfuseerde tripel hebben we ook nu weer bij. Deze nieuwe locatie is alleszins top. Er is veel meer ruimte voor de bezoekers en de standhouders. Het is echt aangenaam.”

Maarten Reniers, Jan Geerkens, Michael Leys en, Christoph Bruyninckx (foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe

Ook Maarten Reniers – die samen met zijn vrienden Jan Geerkens, Michael Leys en Christoph Bruyninckx het festival komt bezoeken – is enthousiast. Het gezelschap komt helemaal uit Limburg maar blijkt intussen al goed vertrouwd met de Brugse regio en vooral de lokale biercafés. “Ik werkte vroeger bij brouwerij Ter Dolen en zo heb ik nog op het festival gewerkt. Mijn vrienden die hier mee zijn werken nu nog allemaal bij brouwerijen”, vertelt Maarten. “Intussen is het al de zevende keer dat we naar het festival komen. We logeren hier op hotel in Brugge. Dat lijkt me wel het verstandigste (lacht). Na sluiting van het festival gaan we dan nog een aantal Brugse biercafés bezoeken, zoals Le Trappist, de Cambrinus en ‘t Patersgat.” Het bierfestivals sluit vandaag zaterdag om 22 uur en is zondag nog te bezoeken van 11 uur tot 20 uur. (PDV)