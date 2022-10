Bierclub Poperinge organiseert 25ste Bierfestival: “Met 125 soorten bier!”

Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober organiseert Bierclub Poperinge, samen met de stad Poperinge en Toerisme Poperinge, het jaarlijkse Poperinge Bierfestival. Ook deze keer zullen 25 brouwers hun gerstenat aan het publiek voorstellen. Het ‘gezelligste bierfestival van ’t land’ vindt traditiegetrouw in zaal Maeke Blyde plaats en lokte de laatste keer meer dan 2.600 bezoekers.

Het bierfestival ontstond in 1996 onder impuls van Guy Osteux en Johan kereltje Lefever. Daaruit groeide dan de bierclub, die telkens instond voor het festival. “We zijn gestaag gegroeid. Na elke editie vergaderden we met ‘verse’ feedback”, opent Filip Lebbe, die samen met Guy Osteux, Peter Allemeersch, Bruno Jacques, Frank Maekelberg en Edwin Ghequire het bestuur van de club vormt.

“Aanvankelijk telde de club 24 leden – het aantal flesjes in een bak bier – maar dit aantal werd door de grote interesse uitgebreid tot maximaal dertig leden – een oude bak Tuborg”, zegt Bruno Jacques met een knipoog. “We willen vooral goed inspelen op elkaar en de biercultuur. Hoe groter de groep, hoe moeilijker dat wordt. Het moet voor echte liefhebbers blijven, in een kameraadschappelijke sfeer.”

Unieke tweedaagse

“Aanvankelijk gooide corona roet in het bier, maar nu kunnen we dus eindelijk de jubileumeditie organiseren”, gaat Edwin Ghequire verder. “Het festival blijft een unieke tweedaagse waar 125 bieren door 25 brouwers gepresenteerd en geschonken worden.”

“Dit jaar mogen we naast de Belgische brouwers ook drie Franse, twee Engelse en één Duitse brouwerij verwelkomen. Met jaarlijks méér dan 2.600 bezoekers, the place to be voor elke bierliefhebber”, vervolgt Edwin niet zonder trots.

“Voor deze verjaardagseditie is er vertegenwoordiging uit een aantal jumelagegemeenten van Poperinge: Wolnzach, Hythe, Saint-Victor-de-Buthon, Mézière-en-Brenne en Rixensart. Deze laatste komt zelfs met een speciaal, voor onze 25ste verjaardag, gebrouwen ‘vriendschapsbier’.”

“Er tekenen weer vier plaatselijke brouwerijen present”, pikt Filip in. “Leroy Breweries, De Plukker, St-Bernardus en Brouwerij Werbrouck. Die zijn al zeker van de partij.”

Gezellig bierdorp

Ook dit jaar zal de Maeke Blydezaal omgebouwd worden tot een gezellig bierdorp met houten vloer, ruim terras en een luifel met sfeervolle verlichting. “De bezoekers worden opnieuw naar binnen geleid op een rode loper en belanden zo in the black box. De fel gesmaakte The MG’s Brothers, samen met Blue Jerry, de gitarist van Will Tura, zorgen opnieuw voor de muzikale omkadering.