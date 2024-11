Bart Tommelein bij de opbouw van Winter in Oostende: “Vanaf december heb ik meer vrije tijd, dan zal ik met mijn familie de activiteiten bezoeken”

Dit jaar zijn er enkele aanpassingen aan Winter in Oostende waardoor de beleving nog beter zou moeten zijn en de drukte zou moeten meevallen. Blikvangers worden opnieuw de schaatspiste op de vijver en de lichttunnel.

In het Leopoldpark kan er geschaatst worden van 29 november tot 5 januari op een overdekte piste op de vijver. “De piste is elke dag open vanaf 10 uur. Op weekdagen tot 20 uur en in het weekend tot 21 uur. Omdat we de kleine kinderen ook willen laten kennismaken met het schaatsen is er in de weekends tussen 10 en 11 uur gereserveerd voor de allerkleinsten”, zegt Quinten Goekint van Look-I-Like. In het park komen grotere bars aan de rand van de vijver en op de kiosk. Op het plein voor het bloemenuurwerk en rond de kiosk komen 30 chalets in plaats van de vroegere 50. De opstelling is ook anders op vraag van de dienst Onroerend Erfgoed om meer de rust en het karakter van het park tot zijn recht te laten komen. “De druk op het park is verminderd waardoor een bezoek veel aangenamer wordt”, verzekert Goekint. In het park worden 350.000 bezoekers verwacht.

Lichttunnel

De lichttunnel opent op vrijdag 29 november en telt 230.000 lichtjes. Nieuw dit jaar zijn de 4 verschillende muziek- en lichtshows om 16, 17, 18 en 19 uur. In het Feest- en Kultuurpaleis komt er een inpakbar en bij 50 handelaars worden de inkopen in speciaal Oostends kerstpapier ingepakt. Er is ook een laatavondshopping Oosteroever op 13 december.

Andere pleinen

Op het Wapenplein komen een 25-tal chalets en attracties met ook in die kiosk een reca-zaak. Op dat plein komt ook het Huis van de kerstman en een grote kerstboom. Op het Vissersplein is er een tijdelijke kerstmarkt van 19 december tot 1 januari. Mariakerke krijgt opnieuw het kerstboomdoolhof van 12 december tot het einde van de kerstvakantie.

Burgemeester

Bart Tommelein gaf er één van zijn laatste persconferenties als burgemeester. “Ik ben erg tevreden dat Winter in Oostende de voorbije jaren is uitgegroeid tot een toeristisch hoogtepunt met veel extra overnachtingen en extra inkomsten voor winkels en restaurants tot gevolg”, zei Tommelein. Hij eindigde met een kwinkslag: “Vanaf december heb ik meer vrije tijd en ik zal met familie en mijn kleinkinderen uiteraard de activiteiten bezoeken.”