Bakfietsenrace op kazernesite

Op het ‘Speelveld’ op de kazernesite, een zomerbar waar ook kinderen zich kunnen uitleven, organiseert vzw Driekhoek op zondag 19 juni een bakfietsrace. Het Speelveld is de zomerse opvolger van Binnenpret, waarbij vzw Driehoek in een hangar op de site voor kindervertier zorgde terwijl de ouders iets konden drinken of een hapje eten. Sinds 26 mei is min of meer hetzelfde concept naar buiten verhuisd.

“Met onder meer een toverbos, een roetsjbaan en een ‘vrije val’ is er veel te beleven voor de kinderen, en hun ouders kunnen rustig verpozen of genieten van een ovenverse pizza. En voor wie wil luieren, zijn er hangmatten”, vertelt Thomas Graulus van vzw Driehoek.

“Het idee voor de bakfietsrace is er gekomen doordat we zagen dat veel ouders met een bakfiets naar het Speelveld komen. De race, in kleine groepjes, gaat van start om 14 uur. Omdat het toch wat eerlijk moet zijn, maken we een opsplitsing tussen gewone en elektrisch ondersteunde bakfietsen. Het parcours van een kleine vier kilometer ligt volledig op het voormalige militaire domein. En onderweg moeten de deelnemers opdrachten uitvoeren, zoals zware materialen in de bak van de bakfiets leggen en dan weer verder fietsen. De snelste fietsers kunnen mooie prijzen winnen, zoals een aantal bakken van ons Funky Brett bier.” (PDV)

Meer info: ‘Speelveld’ op Facebook of dedriehoek@outlook.be