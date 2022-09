35 % meer inschrijvingen voor sportief Long Course Weekend in Nieuwpoort

Het gerenommeerde sportevenement Long Course Weekend strijkt opnieuw neer in Nieuwpoort van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september. Het concept, waarbij je kunt proeven van drie verschillende duursporten, kan deze editie rekenen op 2.600 deelnemende atleten, een stijging van 35 % tegenover vorig jaar. Nieuw zijn ook de daginschrijvingen.

Long Course Weekend is een uniek multisportfestival dat alle disciplines van triatlon samenbrengt. Drie dagen lang kunnen de deelnemers kiezen uit drie disciplines over verschillende afstanden: zwemmen (vrijdag), fietsen (zaterdag) en lopen (zondag). Het volledig programma lees je op lcwbelgium.com.

Stijging inschrijvingen

Voor de échte diehards is er de Long Course Weekend-optie: een volledige triatlon gespreid over 3 dagen. Zijn de langste afstanden iets te hoog gegrepen? Dan is er de Half Long Course Weekend-optie: 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en een halve marathon lopen. Elke atleet die de volledige Long Course succesvol beëindigt, gaat naar huis met een vierde medaille bovenop de medaille die zij of hij per discipline ontvangt.

Dat het concept een succes is, blijkt uit de inschrijvingsaantallen. Deze editie kan rekenen op een stijging van 35 % van het aantal deelnemers. Het Long Course Weekend ontvangt maar liefst 2.600 atleten uit verschillende landen zoals Frankrijk, Zweden, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Voor het zwemonderdeel zijn er 400 deelnemers. Het fietsgedeelte heeft 800 inschrijvingen. Ook het loopparcours valt in de smaak. Hiervoor schreven 1.400 sportliefhebbers zich in.

Dankzij het evenement krijgt het verblijfstoerisme in Nieuwpoort ook een boost. Een 700-tal deelnemers gaf aan plaatselijk te zullen overnachten.

Kids run

Schepen van Sport Bert Gunst (CD&V) is opgetogen dat Nieuwpoort het Long Course Weekend opnieuw mag ontvangen: “Dankzij het evenement kunnen de vele deelnemers onze stad op een andere manier beleven. Daarnaast is het een goede stimulans om sportief bezig te zijn. Dankzij de verschillende afstanden en disciplines is het sportfestival op maat van elke type sporter. Ook aan de allerkleinsten wordt gedacht. Zij kunnen zich uitleven op de Kids Run op zondag.”

Nieuw dit jaar is dat je je ook nog op de dag van het sportonderdeel kunt inschrijven. Dit is op maat van de spontane sportbeslisser. Hiervoor meld je je aan bij de organisatie in de stedelijke Vismijn.

200 vrijwilligers

Long Course Weekend zorgt voor heel wat sfeer en brengt de lokale gemeenschap samen. Het evenement kan niet bestaan zonder de samenwerking met de Stad, lokale ondernemers en duizenden supporters die voor de nodige gezelligheid zorgen. Daarnaast kan de organisatie opnieuw rekenen op de inzet van maar liefst 200 vrijwilligers.

Ook burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) kijkt uit naar evenement: “We willen dat Nieuwpoort aanvoelt als een echte thuishaven. Verbindende evenementen zoals het Long Course Weekend spelen hierbij een essentiële rol. Hierbij kunnen deelnemers elkaar op een andere manier leren kennen. De sfeer die gepaard gaat met het evenement vormt ook een echte meerwaarde. Iedereen leeft oprecht mee met alle deelnemers en juicht hen over de finishlijn. Wij hopen dat we ook dit jaar kunnen rekenen op heel wat kijklustigen.”