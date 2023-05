Vormelingen groep Onze-Lieve-Vrouw vieren feest

Op zaterdagnamiddag 13 mei werden heel wat leeftijdsgenoten van groep Onze-Lieve-Vrouw gevormd in de Sint-Amandskerk. De vormheer was pastoor Ludwig Dubaere, gedelegeerd door de bisschop van Brugge Lode Aerts. De vormelingen van klas 6A met titularis Maaike Corteville zijn: Aimon Braem, Ivo Claerhout, Lili-Marie De Backere, Miel Defrancq, Ian De Smet, Nila D’hoop, Estelle Fraeye, Jill Jacobs, Xander Laga, Aaron Parein, Leon Rosseel, Owen Taillieu, Lorena Vandenbogaerde, Arthur Verhelst, Merel Verstraete en Andres Wylin. De leerlingen van klas 6B met titularis Bjarne Verledens zijn: Elvira Bruneel, Mathis Deglorie, Amber Degrave, Michelle Dejonghe, Sophie Delarue, Ibe Derhore, Levi Desplenter, Mila Dewaele, Stien De Wulf, Tibe Hostyn, Mien Olivier, Jess Parmentier, Lisette Terryn, Loewie Vanlerberghe, Toon Vanneste, Joanna Werbrouck en Hanne Wittebolle. De directeur is Bruno Six. (Patrick D./foto FODI)

bruno.six@prizma.be