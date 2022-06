Voorzitterswissel op de Menne: Cedric De Backere volgt Bart Buyse op die verder bestuurslid blijft

Na 13 edities stopt slager Bart Buyse als voorzitter van de Mennefeesten. Vanaf nu staat Cedric De Backere aan het roer. Hij woont met zijn gezin in Meulebeke, maar groeide wel op in de Zwanestraat op de Menne. Cedric zetelt al sinds 2010 in het bestuur en is de derde voorzitter in 43 jaar.

Bart Buyse (47) is getrouwd met Nathalie Mattan. Beiden zijn de zaakvoerders van Butcher Buyse in de Oostrozebekestraat. Ze zijn de ouders van Laura en Lewie. In juli wordt hun eerste kleinkind geboren. Cedric (35) is de zoon van Frank en Kathleen De Backere-Verfaillie uit de Zwanestraat, een zijstraat van de Bruggestraat op de Menne. Hij is de broer van Loïc, die samen met Melanie de broodjes- en koffiezaak Taste of Melo runt in de Bruggestraat. Cedric is getrouwd met Lieselot Bogaert en woont in Meulebeke. Hij is de papa van Ferre (8) en Free (2). Hij werkt als manager bij LVT Beaulieu International Group.

Technisch bestuur

De Mennefeesten bestaan 43 jaar. Sinds het ontstaan tot de 30ste editie was Géry Vanneste voorzitter. Hij werd opgevolgd door Bart Buyse, die er 13 edities later mee stopt, maar wel bestuurslid blijft. “Ik was 35 jaar toen ik voorzitter werd. We veranderden veel. Ik nam het initiatief om met een technisch bestuur te beginnen en was er de voortrekker van. Ik ben blij dat er nu mensen in het bestuur zetelen, anders was het gedaan met de Menne”, bekent Bart. “De beginnende bestuursleden moesten precies hun kindje afgeven, want na een tijd gaf ik het technisch bestuur meer verantwoordelijkheid. Nu spreken we over één hoofdbestuur, waarin nog vier van de stichtende leden zetelen: Géry, Pierre, Johny en Marc.”

“Twee jaar geleden moest ik tijdens de coronacrisis de zware beslissing nemen om de Mennefeesten niet te laten plaatsvinden. Dat was op toen de juiste keuze. Vorig jaar organiseerden we een beperkte editie. Dit jaar werkte ik nog mee aan het programma, maar vanaf nu is het de taak van Cedric om alles in goede banen te leiden. Waarop ik nog trots ben? Op De Memmer die we op de rotonde aan de Aviflora plaatsten. En ik ben heel trots dat ook ik die Mennegroep kon samenhouden.”

“Bart wist de continuïteit te garanderen van een feest dat heel klein begon”, zegt Cedric. “Chapeau daarvoor! Ik ben al 12 jaar bestuurslid. Bart vond dat de tijd was aangebroken om een stap opzij te zetten en contacteerde mij. Tijdens de bestuursvergadering zei hij dat er op iedereen een vervaldatum staat en dat het voor hem genoeg was geweest. De bestuurskern schrok, maar iedereen begreep het.”

Jong en oud

Bart vult aan: “De voorbije jaren veranderden we van locatie, zorgden we voor een vipavond, haalden we topnamen zoals Frans Bauer, Jan Smit en Will Tura naar Ingelmunster. En goed nieuws: financieel is de Menne nog altijd gezond, maar we mogen niet gek doen. Ik schafte de Mennereis af. Voor de ouderen was dat niet leuk, het was immers ‘hun’ reis, maar het verschil tussen een 65-jarige en een 20-jarige is wel groot. Ik bleef puzzelen voor een geslaagd weekend, maar ik wilde niet dat er ooit iets fout zou lopen.”

“Als voorzitter moest Bart elke dag de kerk in het midden houden”, aldus Cedric. “We organiseren een feest dat al lang bestaat. Bart slaagde erin om een feest voor iedereen uit te bouwen, zowel voor mijn zoon van acht jaar, maar ook voor mijn grootmoeder. Het begon allemaal met zes vrienden. Bart zorgde voor een andere aanpak, een evolutie. Hij ging mee met de tijd en moest wel eens drastische beslissingen nemen, maar dat resulteerde in een feest dat na 43 jaar nog altijd bestaat.”

Bart pikt in: “Sinds ik voorzitter was, liep ik geen enkele keer meer dronken op de Menne. Het zou kunnen dat het dit jaar anders zal uitdraaien. Als voorzitter moet je immers je verantwoordelijkheid nemen. Als er iets voorvalt, moet je kunnen ingrijpen. Ik blijf in het bestuur zetelen, zodat mijn opvolger mij elke dag kan bellen.”

Cedric besluit: “De Mennefeesten draaien op vrijwilligers. We moeten het hebben van mensen die een hart hebben voor de Menne, die er geen euro aan verdienen. Het kost ons zelf geld, maar we doen het met veel liefde. Wie zich bij ons aansluit, weet dat het vaak veel pinten drinken is, maar dat er ook hard gewerkt moet worden.” (Patrick Depype)

Mennefeesten 2022 van vrijdag 12 tot zondag 14 augustus. Programma: www.mennefeesten.be.