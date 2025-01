Vooruit klaagt slechte staat van voetbalveld langs Steenveldstraat in Torhout aan

Het stedelijke voetbalveld langs de Steenveldstraat in Torhout bevindt zich in slechte staat. Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond klaagde Rik Hoste (Vooruit) de situatie aan. Hij verwees naar de vele putten en oneffenheden plus de aanhoudende wateroverlast.

Op het bewuste veld trainen de jeugdploegen van SK Torhout. Ook spelen ze er een deel van hun wedstrijden. “Recent kwam de stad de grootste putten vullen, maar herschiep het terrein in een… steenveld”, sakkerde raadslid Hoste. “De aarde waarmee de putten gevuld werden, bevatte steenafval en zelfs glas. Een heel gevaarlijke situatie!”

Schepen excuseert zich

Schepen van Sport Pieter Billiet (CD&V) gaf de bedenkelijke staat van de grasmat toe en excuseerde zich voor het met verkeerde aarde vullen van de putten. “Er werd per vergissing door onze stadsdiensten ongezeefde aarde gebruikt, die onder meer steenpuin bevatte”, zei hij. “Dat had niet mogen gebeuren. Intussen werden de brokstukken weer weggenomen en dit met de hulp van SK-vrijwilligers, waarvoor grote dank.”

“Het probleem van het overtollige water blijft zich voordoen. Dus hebben we offertes gevraagd om een nieuwe drainagebuis aan te leggen, maar de aannemers laten weten dat ze zoiets niet meteen kunnen uitvoeren aangezien de grond te drassig is. Sowieso zullen we al het nodige doen om het veld weer in goede staat te brengen.”