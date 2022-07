Voormalig voorzitter van Vlastreffen André Vandenbroucke krijgt de verrassing van zijn leven: laatste keer mee met ‘den jeep’

Zaterdag werd André Vandenbroucke, voormalig voorzitter van Vlastreffen Kortrijk, verrast door Hans David, de chauffeur van ‘zijn jeep’, enkele bikers van De Bikers Wevelgem en David van het voormalig bestuur van Vlastreffen Kortrijk. André kon een laatste keer mee met ‘den jeep’.

André Vandenbroucke (88) was 25 jaar voorzitter van Vlastreffen Kortrijk. Zijn initiatief kende 29 jaar lang een enorm succes. Al die jaren was elke Vlastreffen een feest voor het oog met onder meer de opvallende jeep waar André in rechtstond. “Mijn chauffeur Hans David en ik waren er 25 jaar na elkaar bij. Den jeep was hét beeld van het Vlastreffen. Veel mensen vertelden me dat ze speciaal naar Kortrijk kwamen om die jeep te zien, vlak voor alle motoren”, vertelde André aan onze krant.

Bij de editie van het Vlastreffen in 2018 was er geen André en geen jeep bij. “Ik was ontgoocheld”, vertelde André later. Chauffeur Hans David en Bart Denauw die André opvolgde als voorzitter, smeedden toen het plan dit ooit goed te maken en zo geschiedde.

Hartverwarmend

Zaterdag kreeg André het verrassend bezoek van chauffeur Hans David, Tim, Dominique en Vincent van De Bikers van Wevelgem en David van het bestuur rond Bart Denauw.

Zij nodigden André uit voor een rit met ‘den jeep’ naar het 14de Bikerstreffen in Wevelgem. “Moa vint toch, amaai, amaai, amaai”, stamelde een ontroerde André.

“Het is niet mogelijk, maar ik ga niet op de motor kruipen (lacht). Tot André ‘den jeep, ‘zijn jeep’ zoals hij de jeep benoemde, in de mot kreeg. “Oh, mijn jeep, amaai. Ik heb altijd gezegd dat ze, als ik dood ben, ‘den jeep’ mochten gebruiken als lijkwagen (lacht). Het is een hartverwarmende verrassing, dank iedereen!.”

“We ontvoeren André naar een Mini-Vlastreffen”, luidde het.