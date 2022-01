Voor het eerst in jaren weer meer baby’s geboren in onze ziekenhuizen

In de West-Vlaamse ziekenhuizen zijn vorig jaar exact 10.917 baby’s geboren. Met 200 geboortes meer dan het jaar daarvoor zorgt 2021 daarmee voor een trendbreuk. Of die stijging enkel en alleen te danken is aan corona, wil niemand echt gezegd hebben. Maar de lockdowns lijken sowieso een rol te spelen.

Met 62.846 zijn ze, de baby’tjes die in de loop van 2021 het levenslicht zagen in een van de Vlaamse ziekenhuizen. Het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie telde alle geboortecijfers van de 59 materniteiten in Vlaanderen en het UZ Brussel samen en kwam tot de opmerkelijke vaststelling dat voor het eerst in tien jaar het aantal geboortes niet langer daalt. In 2011 waren er nog ruim 69.000 geboortes, in 2020 viel dat terug naar net geen 60.300, oftewel ruim 11 procent minder. Maar kijk, in 2021 kwamen er opnieuw 2.546 kindjes méér ter wereld dan in het jaar daarvoor, goed voor een stijging van 4,2 procent.

Lichte stijging bij ons

Welke rol de lockdown van 2020 en andere coronamaatregelen daarin hebben gespeeld, is niet één-op-één duidelijk, maar dat er heel wat van de kinderen die in 2021 ter wereld kwamen, in die coronamaanden werden verwerkt is zeker. De stijging van het aantal bevallingen situeert zich voornamelijk in de tweede helft van het jaar, met de sterkste toename in de maanden augustus, september, november en december.

In vergelijking met de Vlaamse stijging is de toename van het aantal geboortes in West-Vlaamse ziekenhuizen eerder beperkt. In onze provincie werden vorig jaar 10.917 baby’tjes geboren, exact 200 meer dan in 2020 of een stijging van 1,9 procent. De toename liet zich vooral voelen op de materniteiten in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Daar steeg het aantal geboortes met respectievelijk 6,2 en zelfs 6,9 procent.