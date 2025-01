“Volgens mij definieert je leeftijd je niet als persoon”: Jane Baesen (17) is jongste kandidate van Miss België

Op de lijst kandidaten voor Miss België is dit jaar een jongedame met Tieltse roots terug te vinden. Jane Baesen werd eerder al Miss Brabant Wallon en dingt nu mee naar het felbegeerde kroontje. Ze is dan wel de jongste kandidate uit de groep, toch valt ze op door haar enthousiasme en grote inzet.

Zelf had Jane Baesen, wiens papa Steven opgroeide in Tielt, zelf niet meteen gedacht aan een deelname aan een missverkiezing. Het was immers haar mama die haar inschreef. Maar intussen is de jonge kandidate, die trouwens perfect tweetalig is, met volle zin gestart aan haar avontuur om de nieuwe Miss België te worden.

Zag je het meteen zitten om deel te nemen aan een missverkiezing?

“In het begin had ik er eerlijk gezegd wat moeite mee, vooral ook omdat ik echt niet wist wat ik ervan moest verwachten. Ik ben dan ook lang niet helemaal zeker geweest of ik wel zou deelnemen. Maar na de eerste fotoshoot besefte ik dat dit echt een speciale kans is, dus ben ik er toch maar voor gegaan.”

Hoe reageerde je omgeving op je deelname?

“Toen ik het aankondigde, waren ze eerst nog wat in shock. Maar ze zeiden al snel: jij zit altijd vol verrassingen. Intussen zijn ze allemaal mijn grootste supporters geworden, ook mijn vriendje. Ze steunen mij al van bij het begin van de ervaring.”

Wat wordt er eigenlijk van een misskandidate verwacht?

“In de eerste plaats dat je je gaat inzetten voor de goede doelen. Vanuit Miss België worden er specifieke goede doelen voorgesteld, maar je kan ook je eigen ding doen. Voor de rest moet je tonen dat je je best wil doen als kandidate en moeite steken in de verkiezingen. Dat betekent ook aanwezig zijn op de repetities en je er echt voor inzetten. Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat je een goede persoonlijkheid hebt en lief bent.”

Je spreekt over goede doelen. Spring er voor jou eentje uit?

“Voor mij is dat Light for the World, een organisatie die ik in mijn tijd op het internaat ook al gesteund heb. Ik vond het dus leuk dat zij er ook bij waren. Bij de provinciale verkiezingen hebben we al koekjes en armbandjes verkocht, nu gaan we proberen om nog een klein evenement te organiseren om het goede doel in de kijker te zetten. Light for the World ondersteunt educatieprogramma’s voor kinderen en jongeren met een visuele beperking in Congo, Rwanda en Tanzania. Kinderen met oogziektes worden er geholpen en het is leuk om te zien hoeveel levenslust ze daardoor terugkrijgen. We hebben bij het begin van dit avontuur al 10.000 euro kunnen geven aan de organisatie.”

Dat klinkt allemaal behoorlijk druk. Is de combinatie met je schoolwerk haalbaar?

“Het is niet altijd gemakkelijk, want momenteel is het echt wel hard werken. Maar het lukt. De voorbije weken waren heel druk. In januari wordt het gelukkig wat rustiger en kan ik me bezig houden met flyers uitdelen, sponsors zoeken en ook de sponsors van Miss België steunen. In februari wordt het dan weer drukker, want de show komt eraan en daarvoor moet je wel in vorm zijn.”

Waar geniet je het meeste van tijdens deze verkiezingen?

“De reis naar Egypte aan het begin van deze ervaring was toch iets bijzonder. Je begint met een grote groep en kent niet alle meisjes even goed. Daar leer je elkaar beter kennen en maak je ook vriendinnen. Intussen zijn we een hechte groep geworden.”

Je bent de jongste kandidate. Is dat een nadeel?

“Sommige mensen zullen dat misschien zo zien. Ik ben pas 17, dus dat is best wel jong. Maar volgens mij definieert je leeftijd je niet als persoon. Ik heb die kans nu gekregen, dus vind ik dat ik die moet nemen. De verkiezing draait ook deels om volwassen worden en groeien. Bovendien krijg ik veel hulp van de oudere meisjes.”

Wat zijn volgens jou je grootste talenten die je de nieuwe Miss België kunnen maken?

“Ik ben best wel vrijgevig, energiek en enthousiast en ik probeer altijd een optimist te blijven. Bovendien ben ik ook wel grappig, maar bovenal kan ik heel wat talen spreken. De beide landstalen Nederlands en Frans spreek ik vloeiend, daarnaast is ook Engels geen probleem. Op school leer ik dan nog eens Duits en Spaans, dus dat is zeker ook een voordeel. Thuis spreken we vooral Nederlands, ook al wonen we in Waver. Maar zodra er iemand Franstalig in de groep komt, maken we moeiteloos de switch. Ik hoop als meertalige Waalse kandidate met Vlaamse roots beide landsdelen dichter bij elkaar te brengen.”

Je roots liggen in Tielt, aan je papa’s zijde woont hier nog heel wat familie. Waarom moeten Tieltenaren op jou stemmen?

“Ik leerde sowieso veel Nederlands door vaak bij mijn familie in Tielt op bezoek te gaan. Al heb ik soms wel moeite met het dialect. Het zou voor de stad sowieso leuk zijn als iemand met Tieltse roots zou winnen, want dan kan ik ook reclame maken voor de kleine maar leuke zaakjes in de stad. Bij mijn mooiste jeugdherinneringen horen de Tieltse Feesten, maar sowieso in de eerste plaats een pannenkoek eten met mijn oma op de Poelberg.”

