Voka-voorzitter Xavier Vanneste pleit voor slechts één polyvalent voetbalstadion in Brugge: “Bouwgrond is te schaars”

“In een regio waar bouwgrond schaars is, is het onverstandig om nieuwe gronden op te offeren voor een extra voetbalstadion met bijhorende oefenvelden”, stelt Xavier Vanneste, voorzitter van Voka regio Brugge. Deze ondernemer pleit voor één polyvalent voetbalstadion, waarin beide Brugse ploegen kunnen spelen én dat geschikt is voor multifunctioneel gebruik.

De nieuwjaarsboodschap van Bruggeling Xavier Vanneste, zaakvoerder van brouwerij De Halve Maan maar ook voorzitter van ondernemersvereniging Voka, kan tellen. Hij wijst op het tekort aan geschikte bedrijventerreinen: “Dat is in de Brugse regio nijpender dan ooit. Slechts 2 hectare wordt momenteel actief aangeboden op de markt, terwijl de vraag naar nieuwe terreinen al in 2017 werd ingeschat op 143 hectare. Het tekort remt de economische groei af en dwingt bedrijven zelfs om de regio te verlaten.”

Sneller schakelen

“Het wordt dringend tijd om sneller te schakelen. De lopende planprocessen verlopen tergend traag. Een snelle realisatie van de bedrijventerreinen Chartreuse, De Spie, Sint-Elooi en Blankenbergsesteenweg is cruciaal”, vervolgt Xavier Vanneste. “Langs de Blankenbergsesteenweg moet een regionaal bedrijventerrein van minstens 80 hectare gerealiseerd worden.”

“Dat proces moet losgekoppeld worden van het plan om een nieuw voetbalstadion te realiseren, want vertraging in de bouw van een stadion mag geen vertraging in de realisatie van de broodnodige terreinen veroorzaken. In een regio en stad waar bouwgronden schaars zijn, is het zelfs onverstandig om nieuwe gronden op te offeren voor een extra stadion met bijhorende oefenvelden.”

Polyvalent

Volgens Xavier Vanneste is slechts één polyvalent stadion waarin beide clubs kunnen spelen en dat geschikt is voor multifunctioneel gebruik -vandaag nog maatschappelijk te verantwoorden: “Het zou ook moeten kunnen dienen voor concerten, maar ook voor bijeenkomsten van horeca. Op die plek horen ook winkels en kantoren.”

“Verder zien we nog potentieel voor extra bedrijfsruimte in Jabbeke (nabij de afrit E40), Knokke-Heist (langs de A11) en Zeebrugge (zuidelijke uitbreiding Transportzone en ontwikkeling Dudzeelse polder). Zoekzones zijn er dus genoeg, maar men zal in 2025 echt eens keuzes moeten durven maken”, aldus de voorzitter van Voka regio Brugge.

Braindrain

Voka West-Vlaanderen benadrukt dat het ook voor jonge ondernemingen zeer moeilijk wordt om een geschikte locatie te vinden in de Brugse regio. “Gelukkig hebben we met de Brugse incubator Brugge.Inc plaats voor heel wat innovatieve start-ups. Momenteel worden er zo’n 25 creatieve bedrijven begeleid. Brugge.Inc zorgt er zo mee voor om regio Brugge in de markt te zetten als innovatieve en ondernemende regio”, vervolgt Xavier Vanneste.

“Toch zien we dat, wanneer deze start-ups groeien en op zoek moeten gaan naar een grotere werkplek, ook zij tegen het tekort aan ruimte om te ondernemen botsen. Het is daarom essentieel dat er ook ruimte komt voor groeiende ondernemingen en dat Brugge.Inc kan blijven rekenen op de steun van de stichtende partners zodat we de braindrain verder kunnen ombuigen in een echte braingain.”

Kappe arbeidsmartk

De krappe Brugse arbeidsmarkt, met een spanning van 1,85 werkzoekenden per vacature, blijft een zware dobber voor regio Brugge. Met een licht gestegen, maar relatief lage werkzoekendengraad van 5,5 procent in 2024 (t.o.v. 5 procent in 2023) worstelen bedrijven om vacatures ingevuld te krijgen.

“Het vinden van geschikt talent is voor onze ondernemingen één van de grootste uitdagingen”, stelt Xavier Vanneste vast. Voka West-Vlaanderen roept op tot een gerichte aanpak: het activeren van werkzoekenden zonder werk en niet-beroepsactieven, zoals langdurig zieken en NEET-jongeren, blijft een prioriteit. Daarnaast pleit Voka West-Vlaanderen voor de verankering en verdere uitbouw van het International House West Flanders in Brugge om internationale talenten aan te trekken en te ondersteunen met taalopleidingen, huisvesting en integratie

“Ook de samenwerking tussen scholen en bedrijven moet intensiever worden. “Kinderen en jongeren moeten meer gestimuleerd worden om voor technische en STEM-richtingen te kiezen. Alleen zo bereiden we de volgende generatie voor op de noden van de arbeidsmarkt”, benadrukt de voorzitter.

Vergunningen geweigerd

Tenslotte wijst Voka West-Vlaanderen op de problematische vergunningverlening: “Teveel aanvragen voor een omgevingsvergunning voor industrie en bedrijvigheid worden geweigerd of stopgezet, omdat vergunningverlenende overheden nog te weinig oplossingsgericht te werk gaan. Zo werd in de periode 2018 tot oktober 2024 36,5 procent van de ingediende vergunningen geweigerd of stopgezet in de regio en zelfs 39,5 procent in de stad Brugge.

“Bij te veel aanvragen wordt er nog te weinig ondernemingsvriendelijk en pragmatisch gehandeld. We hopen dat de nieuwe bestuursploegen samen met hun administraties aan de slag gaan om dit te veranderen en de cijfers naar beneden te krijgen. Voorts moet er ook iets aan de vele beroepsprocedures gedaan worden. Verhoog de rechtsplegingsvergoeding, laat het algemeen (economisch) belang meer doorwegen en dwing mogelijke bezwaarindieners om tijdig hun rol en verantwoordelijkheid op te nemen. Bedrijven hebben geen tijd voor administratieve rompslomp en jarenlange procedures”, besluit Xavier Vanneste.