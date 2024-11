VOC Opstap viert vijftigjarig bestaan: “Onze droom om mensen met een mentale beperking een waardige plaats te geven is vervuld”

Vrijetijdsondersteuningscentrum (VOC) Opstap, de vzw die al jarenlang actief is in Midden-West-Vlaanderen op het vlak van vrije tijd voor mensen die zelf moeilijk tot een zinvolle vrijetijdsbesteding komen, vierde het voorbije weekend zijn vijftigjarig bestaan. Dat ging niet onopgemerkt voorbij, met onder andere een ontvangst in het stadhuis van Tielt.

1974 was voor velen het jaar waarin Merckx zijn zoveelste ronde won en Roger Devlaminck Parijs-Roubaix op zijn palmares liet verschijnen, maar voor VOC Opstap was het – toen nog onder de noemer vzw De Kloef – de start van zijn werking. Maar het verhaal begon al tien jaar eerder.

“Tielt speelde met De Zonnegroep en De Kloef een grote rol in de integratiebeweging van mensen met een mentale beperking in Vlaanderen”, weet priester Norbert Bethune, die aan de wieg van beide organisaties stond. “Het was ook de oorsprong van Mivalti in Tielt. Ik bezocht reeds in 1960 met enkele vrienden een instelling voor mensen met een mentale beperking.”

“Zij woonden in grote instellingen en we zagen dat er zelfs tijdens de vakanties kinderen en jongeren verbleven. Meteen gingen we met enkele jongeren aan de slag om over heel de provincie vakantieweken te organiseren voor deze mensen. We stichtten de groep ‘Help een zonnetje schenken’. Onze grote droom was om al die mensen terug een waardige plaats in hun eigen streek te geven.”

Niet zichtbaar

Stilaan groeide het besef dat ook in het Tieltse veel mensen met een beperking, al dan niet het hele jaar door, thuis verbleven.

“Ze waren niet zichtbaar in het straatbeeld. In die tijd schaamden sommige ouders zich voor hun kind. Zij werden aangesproken en zo is de Tieltse Zonnegroep opgericht. Greet Bogaert en Veronique Decocker speelden hierbij een trekkersrol.”

“Vanaf 1974 huurden we een ruim oud café ’t Kloefke, dat helemaal verbouwd werd. Later werden twee ruime gebouwen in de Bruggestraat aangekocht. Daar huizen nu Kloef 2 en de Wereldwinkel. Er ontstond een jeugdateljee, jeugdtheater, een levensgroep voor de wat oudere mensen met een handicap met als leidende kracht Daniel Lafosse, een oudercomité met als stuwende kracht Willy D’Hhont enz…”

Geen elitegroep

De werking kreeg ook het statuut van ‘erkende’ jeugdclub’ met een vast personeelslid. “We waren geen elitegroep maar eenvoudige jongeren uit alle milieu’s. Samen konden we onze dromen realiseren: de integratie van een vergeten groep mensen.

De droom dat mensen met een mentale beperking in eigen stad en streek konden blijven. Apotheker Vandenbulcke uit Tielt had juist zijn plannen uitgetekend voor een soort cohousing project toen Mivalti zich aandiende. Zo effenden we het pad voor wat nu Mivalti nu is. Velen noemen de Zonnegroep en De kloef de echte stichters van Mivalti. Een Tieltse voorziening waar mensen met een beperking terecht kunnen voor woonondersteuning en dagbesteding.”

Eigen weg

In 1990 ging de Kloef met zijn doelgroepgerichte werking elk zijn eigen weg. “Er kwamen aparte afdelingen voor kinderen, jongeren en volwassenen”, weet voorzitter Vasco Degryse. “In 1995 opende Den Engel in Roeselare in een oud-jeugdcafé. Doel: een jeugdhuis voor jongeren met een licht mentale beperking. Naast Den Engel volgde later nog de eerste Vrijetijdswinkel in Vlaanderen. In 2003 werden alle vzw’s verenigd onder de noemer VrijeTijdsOndersteuningscentrum (VOC) Opstap vzw.”

“In 2006 was er door bouwplannen een eerste verhuis van VOC Opstap Roeselare naar de gebouwen aan de Bollestraat. Drie jaar later volgde de kinder- en jongerenwerking Jeugdateljee Roeselare. Later kwam daar de vakantiewerking Babbeloe uit voort. In 2015 waren er weer bouwplannen en verhuisde de Roeselaarse werking naar het Stationsplein.

Vijftig jaar

“Ook na vijftig jaar is onze missie dezelfde”, vervolgt Vasco. “We zoeken actief naar gedeelde passies, rollen en verantwoordelijkheden. Zorgzame vrije tijd is dan ook een recht dat we verdedigen bij overheden, diensten en voorzieningen. We zin er voor mensen met een ondersteuningsnood die moeilijk aansluiting vinden binnen de vrije tijd, maar ook voor professionelen die beroep doen op onze expertise en organisaties die hun aanbod willen openstellen voor onze mensen. 50 jaar later staat deze werking er nog. Maar de locaties zijn uitgebreid, personeel werd aangeworven, de werking is enorm uitgebreid, de namen en de logo’s ondergingen een gedaantewissel maar vooral onze doelgroep werd sterk verruimd en benaderen we nu onder de aanspreking “mensen die ondersteuning nodig hebben bij de zinvolle invulling van hun vrije tijd”.

VOC Opstap viert binnenkort zijn gouden jubileum met verschillende activiteiten in de Conferentiezaal van Expo Roeselare. “Zo is er op 29 november vanaf 17 uur een netwerkmoment en de opening van de tentoonstelling ‘Opstap door de jaren heen’, weet Vasco. “Er is om 20 uur een optreden van Teddy’s Jukebox en ’s avonds is er nog karaoke voor het grote publiek. Op zaterdag 30 november is er kinderactiviteit in het Jeugdateljee, om 18 uur een bbq en om 21 uur een dansfuif. Op zondag 1 december is er van 14 tot 18 uur een koffiebar met taart en muziek.

Op 23 november staat er ook een plechtige ontvangst in het stadhuis van Roeselare op het programma.

