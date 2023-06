Vlas zit in de lift: films over huidige toepassingen nemen je op sleeptouw

Vlas zit in de lift in Vlaanderen. De groeiende vraag naar hernieuwbare grondstoffen doet het areaal stijgen. Zowel de vlasvezels als het stof en de lemen kennen interessante toepassingen in de bouw, chemie, nieuwe materialen en landbouw. Om dit potentieel beter bekend te maken, lanceren Texture, museum van vlas en textiel en de B2BE Facilitator een reeks van 4 filmpjes.

De vlasteelt is historisch sterk en belangrijk voor de textielsector in Vlaanderen en daarbuiten. Maar onder impuls van de groeiende vraag naar groene en lokale grondstoffen dienen zich nieuwe afnemers aan. Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) ziet daarin een opportuniteit om het vlasareaal te verdubbelen.

Bij de oogst van de vezel die nuttig is voor de textielindustrie, komen immers bijna evenveel interessante restproducten zoals vlaslemen en -stof vrij. Onder begeleiding van de B2BE Facilitator zijn de vlassers samen met de verwerkende industrie op zoek naar concrete afzet- en valorisatiemogelijkheden.

Vezelvlas

Belgische vlassers verwerken vandaag 22.000 hectare aan vezelvlas. Als het areaal in de toekomst uitbreidt, vergroot ook de hoeveelheid nevenproducten. Met de uitrol van het beleidsplan bio-economie speelt de Vlaamse Overheid in op de hoogwaardige valorisatie van die restproducten, met als doel economische meerwaarde te creëren voor zowel primaire producent als verwerkende industrie.Jo Brouns, Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Door het natte voorjaar werd het vlas later ingezaaid en zal het pas tegen eind juni in volle glorie bloeien. © Kortrijk

De filmpjes die Texture en de B2BE Facilitator op hun sociale mediakanalen lanceren, moeten jong en oud inkijk geven in de veelzijdigheid van vlas.

“Door de aandacht die ontstaan is voor biobased grondstoffen als alternatief voor fossiele, is vlas weer een hot topic. Van strooisel in een kippenstal, over akoestische bouwpanelen en het kweken van paddenstoelen, tot de extractie van lignine-olie die kan verwerkt worden tot inkt. De diversiteit van de toepassingen van vlas en zijn lemen zorgt gegarandeerd voor verraste blikken bij onze kijkers”, zegt Ariane Heystraeten, museumdeskundige textiel, creatie en innovatie

Vlas à Vélo

Deze maand lanceert het Kortrijkse museum Texture zijn jaarlijkse vlascampagne. Voor het achtste jaar op rij vinden liefhebbers de coördinaten van de ingezaaide vlasvelden op één handige online kaart. De website vlasveldeninbelgie.be bevat sinds vorig jaar ook velden in Wallonië.

Om de beleving te vergroten, stippelt Texture ook fietslussen uit met verschillende afstanden, op maat van elke fietser. Tijdens “Vlas à Vélo” op 23 en 24 juni zetten vlasbedrijven bovendien hun deuren open. Dit jaar begint en eindigt het Vlas à Vélo-avontuur in Harelbeke. Vlaskenner en Texture-ambassadeur Jan Lefebvre neemt de vlastoeristen mee op sleeptouw.

Opgepast! Door het natte voorjaar werd het vlas later ingezaaid en zal het pas tegen eind juni in volle glorie bloeien. “Het is zalig om jaarlijks de fiets op te springen en langs de b(l)oeiende vlasvelden te rijden. Een heerlijke zee van blauw-paarse bloempjes komt op je af. Kortrijk en Vlaanderen zetten nu ook bewust meer in op het bewustzijn van vlas en de vele mogelijkheden die het biedt. Tijd om die vlaskennis dus nog eens op te frissen met een bezoekje aan Texture gecombineerd met een fietstochtje en een bedrijfsbezoek”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur.

Info: www.b2be-facilitator.be,www.texturekortrijk.be enwww.vlasveldeninbelgie.be.